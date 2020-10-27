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Cadılar Bayramı ne zaman kutlanıyor? 2020 Halloween ne zaman kutlanacak? Cadılar bayramı tarihi ve tarihçesi

ABD ve Batı ülkelerinin her yıl kutladığı Cadılar Bayramı ne zaman olduğu merak ediliyor. '2020 Hallowen ne zaman kutlanacak?' sorusunun yanıtını araştıran binlerce kişi için Cadılar bayramı tarihi ve tarihçesini içeriğimizde derledik.

27 Ekim 2020 Salı 23:50
Cadılar Bayramı ne zaman kutlanıyor? 2020 Halloween ne zaman kutlanacak? Cadılar bayramı tarihi ve tarihçesi
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Cadılar Bayramı, korkunç temalı süslemeler, bal kabakları ve kostümlerle ABD başta olmak üzere Batı ülkelerinin önemli bir bölümünde kutlanıyor. Her yıl geleneksel olarak kutlanmakta olan Halloween’ın bu yıl ne zaman kutlanacağı merak edilmeye başlandı.

Halloween ne zaman?


Cadılar Bayramı, Pagan kökenli bir gelenektir. Günümüzde dinden farklı bir şekilde bir kültür ögesi haline gelen Halloween, her yıl 31 Ekim’de kutlanmaktadır. Paganlar, yazın sona erip kışın başlamasının simgelenmesi amacıyla kutlamalar yapmaktadır.

Cadılar Bayramı tarihçesi

Cadılar Bayramı, Britanya’daki pagan Keltlerin kutlamış olduğu Samhain festivalidir. Keltler, 1 Kasım’ı kışın başlangıcı kabul etmektedir. Bu tarihlerde sürüler yayladan döner, arazi kira sözleşmeleri yenilenmekteydi.

Bu günlerde ölülerin ruhlarının geçmişte yaşadıkları evleri ziyarete gittiğine inanılmaktaydı. Tepelerin üzerinde ocak tutuşturmak ve kötü ruhların uzak tutulması için ateşler yakılmaktaydı. Yaz sonu Keltlerde evliliklerin gerçekleşip ölülerin kutsandığı ilahi bir dönem olarak kabul edilmiştir. Romalılar 1. yy’da Kelt topraklarını fethederek ölüm festivalini Feralia ve hasat festivalleri Pomona’yı SAmhain ile birleştirmiştir.



Son Güncelleme: 27.10.2020 23:50
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Anahtar Kelimeler:
Cadılar BayramıABD
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