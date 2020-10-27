Cadılar Bayramı ne zaman kutlanıyor? 2020 Halloween ne zaman kutlanacak? Cadılar bayramı tarihi ve tarihçesi

Cadılar Bayramı, korkunç temalı süslemeler, bal kabakları ve kostümlerle ABD başta olmak üzere Batı ülkelerinin önemli bir bölümünde kutlanıyor. Her yıl geleneksel olarak kutlanmakta olan Halloween’ın bu yıl ne zaman kutlanacağı merak edilmeye başlandı.
Halloween ne zaman?
Cadılar Bayramı tarihçesi
Cadılar Bayramı, Britanya’daki pagan Keltlerin kutlamış olduğu Samhain festivalidir. Keltler, 1 Kasım’ı kışın başlangıcı kabul etmektedir. Bu tarihlerde sürüler yayladan döner, arazi kira sözleşmeleri yenilenmekteydi.
Bu günlerde ölülerin ruhlarının geçmişte yaşadıkları evleri ziyarete gittiğine inanılmaktaydı. Tepelerin üzerinde ocak tutuşturmak ve kötü ruhların uzak tutulması için ateşler yakılmaktaydı. Yaz sonu Keltlerde evliliklerin gerçekleşip ölülerin kutsandığı ilahi bir dönem olarak kabul edilmiştir. Romalılar 1. yy’da Kelt topraklarını fethederek ölüm festivalini Feralia ve hasat festivalleri Pomona’yı SAmhain ile birleştirmiştir.