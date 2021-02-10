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Cacabey kimdir, uzay alanında ne yapmıştır? Caca Bey Medresesi hakkında bilgiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzaya bir Türk vatandaşının gönderileceğini açıklamasının ardından astronot kelimesinin Türkçe karşılığı aranmaya başlamıştı. İlk isim önerisi ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmişti. Peki Bahçeli'nin önerdiği Cacabey ismi nereden geliyor? Cacabey kimdir ve neler yapmıştır? Haberimizde detaylarını bulabileceksiniz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 16:31
Cacabey kimdir, uzay alanında ne yapmıştır? Caca Bey Medresesi hakkında bilgiler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Milli Uzay Ajansı tanıtım toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında, uzaya bir Türk vatandaşının gönderileceğini açıkladı. Ayrıca konuşmasına, uzaya bir Türk vatandaşı gönderilecekse artık astronot veya kozmonot kelimelerine bir Türkçe karşılık bulmak gerektiğini de ekledi. Bu düşünceye ilk öneri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi. Devlet Bahçeli, astronot kelimesinin Türkçe karşılığı olarak Cacabey ismini önerdi.  Peki Cacabey ismi nereden geliyor?

Cacabey Kimdir?

Cacabey Türk tarihi için büyük ve önemli bir şahsiyettir. 1240 yılında Kırşehir’de dünyaya gelmiş olan Cacabey, Ceceli aşireti beyi Emir Bahaddin Caca’nın oğludur. Esas adı Cacaoğlu Nureddin Cebrail olan bu büyük bilim ve devlet adamı Cacabey adıyla ünlenmiştir.

O dönemde Selçuklular sisteminde bir takım aksaklıklar yaşandığı için iller valiler ile yönetilmeye başlanmıştı. Eskişehir Emiri olan Cacabey de Kırşehir’e bey olarak atanmıştır. Kırşehir’de görevini sürdürdüğü süre içinde, Eseddin İsyanı’nın önüne geçmiştir. Elbistan Savaşı’nda kendini gösterdi ve bu savaşta Mısır Memlük Sultanı Baybars’ın eline esir olarak düşmüş ve daha sonra bütün esirlerin serbest bırakılmasıyla Kırşehir’e dönen Cacabey’in ünü yayılmaya başlamıştır.

Genç yaşta yakaladığı başarı ve ün ile Cacabey, büyük düşünürlerin de dikkatini çekmeyi başarmıştır. Mevlana yazdığı bir mektupta ondan övgü ile bahsetmiş ve başarısını takdir etmiştir. Türkçe konuşması ile de dikkat çeken Cacabey, devlet yazışmalarında da Türkçe kullanırdı. Hacı Bektaş Veli’yi himayesine alan Cacabey, onunla ilgilenmiştir.

Anadolu’da birçok hayır kurumu yaptıran Cacabey, Eskişehir bir cami ve han yaptırmıştır. Ayrıca 17 cami ve zaviyenin onarılmasını sağlamıştır. Kırşehir’de dikkatleri çeken bir mimari yapı olan Cacabey Medresesi’ni yaptırmıştır. Bu medresede Türkçe eğitimi vermiştir. Aynı zamanda İslam Hukuku ve felsefe, tasavvuf alanında da dersler vermiştir. Cacabey Medresesi’nin kubbesi açıktır ve altında bir kuyu bulunur. O dönemde bu kubbeden kuyuya yansıyan yıldızlar incelenerek araştırmalar yapılmıştır. Medrese o dönemde astronomi alanında araştırmalar yapmış, matematik, fizik, kimya gibi alanlarda da eğitimler vermiştir.

Cacabey Medresesi Nerededir? Nasıl Bir Yapıya Sahiptir?

Kırşehir’in merkezinde yer alan medrese, Cacabey tarafından 1271-1272 yılları arasında bir gözlem evi medrese olarak inşa edilmiştir. Bu mimari yapı daha sonra camiye dönüştürülmüştür. Medrese birkaç sefer onarıma girmiş ve minaresindeki mavi çiniler sebebiyle de halk arasında “cıncıklı” camii olarak nitelendirilmiştir.

İki renkli taş işçiliğinin yapıldığı bir kapısı bulunmaktadır. Kuzeydeki giriş kapısı işlemelerle süslenmiştir ve yapının tek şerefeli minaresi daha önceleri gözlem evi olarak kullanılmıştır. Cacabey Medresesi’nin hemen yanında Cacabey’in türbesi yer almaktadır.

Cacabey, 1301 senesinde Rumlarla savaş halindeyken şehit olmuştur. Cenazesi Kırşehir’e getirilmiş ve medresenin yanındaki türbesine defnedilmiştir.



Son Güncelleme: 10.02.2021 16:31
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Caca BeyAstronotTayyip ErdoğanDevlet Bahçeli
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