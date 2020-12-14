CAATSA 12 yaptırım maddeleri nelerdir? Türkiye'ye S-400 CAATSA yaptırımları neler? CAATSA 12 madde ve CAATSA yaptırımları

ABD’nin Türkiye’ye, Rusya’dan aldığı S-400 füze sistemleri nedeniyle yaptırım uygulamasına ilişkin ortaya konan CAATSA kapsamında 12 yaptırım maddesinin yer aldığı görülmektedir. ABD Başkanı tarafından alınacak karar neticesinde bu 12 madde arasından en az 5 tanesinin seçilmesi beklenmektedir. Son günlerde ABD Senatosu’nda gündeme gelen Türkiye yaptırımlarına ilişkin nasıl bir kararın çıkacağı milyonlarca kişi tarafından beklenmektedir.
CAATSA Nedir?
CAATSA Yaptırımları nelerdir?
CAATSA kapsamında uygulanabilecek yaptırımlar 12 madde şeklinde belirtilmiştir. ABD Başkanı’nın bu 12 madde içinden en az 5 tanesini seçerek ülkeye yönelik yaptırımları uygulamaya alması gereklidir. Aşağıdaki kısımda CAATSA bünyesinde yer alan 12 yaptırım maddesi yer almaktadır.
- Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ABD İhracat-İthalat Bankaları kredi desteği verilmemesi
- ABD’nin mal ve hizmet ihracatını durdurması
- ABD mali kurumlarından büyük miktarda kredi tedarik edilememesi. 12 aylık bir süre içinde toplamı 10 milyon doları bulan kredilerin tedarik edilmesinin yasaklanması.
- Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası mali kurumlardan kredilerin bloke edilmesi
- ABD hükümeti fonlarına sahip olan ya da ABD’nin doğrudan iş yaptığı mali kurumlara yaptırım uygulanması
- Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlarla ABD mal ve hizmetlerine ilişkin sözleşme yapılmaması
- Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması
- ABD’nin yetki alanına giren banka ödemeleri ve para transferlerinin yaptırım kapsamına alınması
- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul edinmesiyle ilgili işlemlerin yasaklanması
- ABD’deki kişi ve kurumların yaptırım uygulanan kişi ve kurumlarla sermaye veya borç alışverişi ya da yatırım yapmasının yasaklanması
- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla bağlantılı kurumsal yetkililere vize yasağı getirilmesi
- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların üst düzey görevlilerine yaptırım uygulanması
Son Güncelleme: 14.12.2020 22:16