CAATSA 12 yaptırım maddeleri nelerdir? Türkiye'ye S-400 CAATSA yaptırımları neler? CAATSA 12 madde ve CAATSA yaptırımları

ABD’nin Türkiye’ye, Rusya’dan aldığı S-400 füze sistemleri nedeniyle yaptırım uygulamasına ilişkin ortaya konan CAATSA kapsamında 12 yaptırım maddesinin yer aldığı görülmektedir. ABD Başkanı tarafından alınacak karar neticesinde bu 12 madde arasından en az 5 tanesinin seçilmesi beklenmektedir. Son günlerde ABD Senatosu’nda gündeme gelen Türkiye yaptırımlarına ilişkin nasıl bir kararın çıkacağı milyonlarca kişi tarafından beklenmektedir.

CAATSA Nedir?

CAATSA, ABD’nin diğer ülkelere uyguladığı yaptırımlarla ilgili bir kanundur. Açılımı Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası olarak görülmektedir. İlk yayınlanma tarihi 2 Ağustos 2017 olan kanun 15 Haziran 2017’den itibaren uygulanmaya başlamıştır. Son olarak Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füzeleri nedeniyle kanun ile birlikte Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanması gündeme gelmiştir. CAATSA, ABD’nin diğer ülkelere uyguladığı yaptırımlarla ilgili bir kanundur. Açılımı Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası olarak görülmektedir. İlk yayınlanma tarihi 2 Ağustos 2017 olan kanun 15 Haziran 2017’den itibaren uygulanmaya başlamıştır. Son olarak Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füzeleri nedeniyle kanun ile birlikte Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanması gündeme gelmiştir.

CAATSA Yaptırımları nelerdir?

CAATSA kapsamında uygulanabilecek yaptırımlar 12 madde şeklinde belirtilmiştir. ABD Başkanı’nın bu 12 madde içinden en az 5 tanesini seçerek ülkeye yönelik yaptırımları uygulamaya alması gereklidir. Aşağıdaki kısımda CAATSA bünyesinde yer alan 12 yaptırım maddesi yer almaktadır.