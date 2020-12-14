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CAATSA 12 yaptırım maddeleri nelerdir? Türkiye'ye S-400 CAATSA yaptırımları neler? CAATSA 12 madde ve CAATSA yaptırımları

ABD'nin S-400 füzeleri nedeniyle Türkiye'ye uygulayacağı yaptırımlara yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak ABD Başkanı'nın Türkiye'ye uygulanacak en az 5 maddeyi seçmesi bekleniyor...

14 Aralık 2020 Pazartesi 22:16
CAATSA 12 yaptırım maddeleri nelerdir? Türkiye'ye S-400 CAATSA yaptırımları neler? CAATSA 12 madde ve CAATSA yaptırımları
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ABD’nin Türkiye’ye, Rusya’dan aldığı S-400 füze sistemleri nedeniyle yaptırım uygulamasına ilişkin ortaya konan CAATSA kapsamında 12 yaptırım maddesinin yer aldığı görülmektedir. ABD Başkanı tarafından alınacak karar neticesinde bu 12 madde arasından en az 5 tanesinin seçilmesi beklenmektedir. Son günlerde ABD Senatosu’nda gündeme gelen Türkiye yaptırımlarına ilişkin nasıl bir kararın çıkacağı milyonlarca kişi tarafından beklenmektedir.
 

CAATSA Nedir?

CAATSA, ABD’nin diğer ülkelere uyguladığı yaptırımlarla ilgili bir kanundur. Açılımı Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası olarak görülmektedir. İlk yayınlanma tarihi 2 Ağustos 2017 olan kanun 15 Haziran 2017’den itibaren uygulanmaya başlamıştır. Son olarak Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füzeleri nedeniyle kanun ile birlikte Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanması gündeme gelmiştir.
 

CAATSA Yaptırımları nelerdir?

CAATSA kapsamında uygulanabilecek yaptırımlar 12 madde şeklinde belirtilmiştir. ABD Başkanı’nın bu 12 madde içinden en az 5 tanesini seçerek ülkeye yönelik yaptırımları uygulamaya alması gereklidir. Aşağıdaki kısımda CAATSA bünyesinde yer alan 12 yaptırım maddesi yer almaktadır.
 
  1. Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ABD İhracat-İthalat Bankaları kredi desteği verilmemesi
  2. ABD’nin mal ve hizmet ihracatını durdurması
  3. ABD mali kurumlarından büyük miktarda kredi tedarik edilememesi. 12 aylık bir süre içinde toplamı 10 milyon doları bulan kredilerin tedarik edilmesinin yasaklanması.
  4. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası mali kurumlardan kredilerin bloke edilmesi
  5. ABD hükümeti fonlarına sahip olan ya da ABD’nin doğrudan iş yaptığı mali kurumlara yaptırım uygulanması
  6. Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlarla ABD mal ve hizmetlerine ilişkin sözleşme yapılmaması
  7. Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması
  8. ABD’nin yetki alanına giren banka ödemeleri ve para transferlerinin yaptırım kapsamına alınması
  9. Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul edinmesiyle ilgili işlemlerin yasaklanması
  10. ABD’deki kişi ve kurumların yaptırım uygulanan kişi ve kurumlarla sermaye veya borç alışverişi ya da yatırım yapmasının yasaklanması
  11. Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla bağlantılı kurumsal yetkililere vize yasağı getirilmesi
  12. Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların üst düzey görevlilerine yaptırım uygulanması


Son Güncelleme: 14.12.2020 22:16
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Anahtar Kelimeler:
ABDTürkiyeRusyaS-400Yaptırım
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