Buzdolabındaki kötü koku nasıl giderilir? Buzdolabı kokusunu gideren doğal yöntemler

Buzdolabında kötü koku sık karşılaşılan bir durumdur. Bu kokuyla karşılaşıldığında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Buzdolabındaki kötü koku hem rahatsız edici hem de sağlık açısından risk taşıyan bir durumdur. Peki buzdolabında istenmeyen kokular nasıl giderilir?

Buzdolabı kokusu neden olur?

Buzdolabındaki kötü kokunun kaynağı birden fazla olabilir. Bazen bozulmuş gıdalar bazen de buzdolabı kaynaklı bir arıza bu kokuya sebebiyet verebilmektedir. İşte buzdolabında istenmeyen kokuların en yaygın nedenleri:

Bozulmuş gıdalar: Buzdolabındaki kötü kokuların en büyük nedeni yiyecek atıkları, bozulmuş sebze ve meyvelerden oluşmaktadır.

Küf ve rutubet: Buzdolabındaki kötü kokuların sebeplerinden biri de rutubetli ortamlarda hızla yayılan küflerdir. Bu nedenle küf oluşumunu engellemek için yiyeceklerin ağzının kapatılması gerekmektedir. Küfler kötü kokuları da beraberinde getirir.

Düşük sıcaklık: Buzdolabı sıcaklığını optimum düzeyde tutmak kötü koku ve bakterileri engellemek için dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biridir. Buzdolabı yeterli soğuklukta değilse gıdalar hızlıca bozulup kötü kokuya neden olabilir. Buzdolabı için ideal sıcaklık yaz aylarında 2-5 derece iken kış aylarında 5-8 derece arasındadır.

Buz oluşumu: Buzdolabında aşırı buz oluşumu buzdolabının çalışmasını olumsuz etkilemektedir. Biriken buzlar tutarsız bir ısı dağılımına neden olur ve bu da kötü kokuya sebep olur. Aynı zamanda buzdolabının kapısını kapatınca ışıklar sönmüyorsa sıcaklık dengesini bozabilir.

Tahliye hortumu: Buz çözme işleminden sonra tahliye bölümünde biriken sular bakteri üretimi nedeniyle kötü ve keskin bir kokuya neden olur.

Kompresör arızası: Buzdolabından yanık ve sıcak bir koku geliyorsa motor ya da kompresör arızasu meydana gelmiş olabilir. Bu nedenle aşırı ısınmayı engellemek için buzdolabı ve duvar arasında 4-5 cm boşluk bırakmayı deneyiniz.

Fan arızası: Buzdolabının motorunu soğutan ve hava sirkülasyonunu iyileştiren birçok fan bulunmaktadır. Fanda arıza oluşması aşırın ısınmaya ve bu da yiyeceklerin bozulmasına sebep olmaktadır.

Buzdolabındaki kötü koku nasıl giderilir?

Buzdolabınızdaki kötü kokulardan kurtulmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Öncelikle tarihi geçmiş ve bozulmuş gıdaları atın. Dolabınızda bozulmuş olan sebze ve meyveleri mutlaka çöpe atın. Kokunun en temek kaynağı çoğu zaman yiyeceklerin bozulmasından meydana gelmektedir.

Raf ve çekmecelerde karbonat kasesi bulundurmanız kokular için en iyi ve en pratik çözüm yoludur. Bunun için bir kasenin içine yarım bardak kabartma tozu ya da karbonat ekleyin. Ardından birkaç damla uçucu yağ ekleyin. İsteğe bağlı olarak ferahlatıcı olması için limon ya da portakal yağı ekleyebilirsiniz. Kasenizi kokunun en yoğun olduğu bölgeye koyup 1-2 gün bekletirseniz kokulardan kurtulabilirsiniz.

Yapmanız gereken bir diğer yol ise buzdolabınızı derinlemesine temizlemek olacaktır. İlk iki yöntem etkili olmadıysa buzdolabınızı derinlemesine temizleyerek kokuları uzaklaştırabilirsiniz. Bunun için önce dolabınızı boşaltın ardından raf ve çekmeceleri çıkarıp ılık ve sabunlu suda bekletin. Sonrasında raf ve çekmeceleri bulaşıkları yıkadığınız şekilde temizleyin. 1:1 oranında beyaz sirke ve su karışımı hazırlayarak dolabının içine püskürtüp nemli bezle silin. Bu sirkeli su ile dolabın diğer bölümlerini de silebilirsiniz.Çekmece ve rafları yerleştirerek kapağı kapatıp kurumasını bekleyin ve her şey kuruduktan sonra yiyeceklerinizi yerleştirin. Buzdolabi sirke gibi aşındırıcılara karşı hassas olabileceğinden daha hafif bir formüle sahip olan yüzey temizleyici ürünleri tercih edebilirsiniz.

Diğer bir yöntem de buzdolabının arkasındaki kondanstör serpantinlerinİ kontrol ederek kokuyu gidermek olabilir. Bunun için dolabınızın fişini çekin ve duvardan uzaklaştırın. Filtre ve ızgaraya benzeyen serpantin bölümündeki kalıntıları temizlemek için bir fırça veya kuru bez kullanabilirsiniz. Daha gevşek tozları çekmek için elektrikli süpürge kullanabilirsiniz. Buzdolabını normal pozisyona getirerek fişini prize takın.

Buzdolabı sıcaklığını kontrol etmeniz gıdaların tazeliği için oldukça önemli. Bu neden fazla sıcak ya da soğuk olması kokuya sebep olabilir. Dondurucu -18, normal soğutma bölümü ise 4 derece olmalıdır.

Kötü kokular için deneyebileceğiniz farklı bir yöntem de birkaç dilim limonu buzdolabınızda 1 gün boyunca bekletmek olabilir.

Buzdolabı kokusunu gideren doğal yöntemler

Buzdolabı kokusundan kurtulmak için 5 etkili ve doğal yöntem: Buzdolabı kokusundan kurtulmak için 5 etkili ve doğal yöntem:

Patates: Patates kokuları emen gıdaların başında yer alır. Patatesleri soyduktan sonra buzdolabında bekletmek kokuları yok etmek için işe yarayabilir. Koku geçene kadar 2-3 gün boyunca bekletmeyi deneyebilirsiniz. Karanfil: Portakal ve limon gibi asitli yiyecekleri böldükten sonra içlerine bolca karanfil koyun ve dolabınızda kuruyana kadar bekletin. Yulaf ezmesi: Yulaf ezmesini alüminyum veya seramik bir kaseye koyarak kötü koku emilimini doğal bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Kahve: Buzdolabının çeşitli raflarına kahve çekirdeği veya kahve telvesi koyarak birkaç gün içinde kokuları ortadan kaldırabilirsiniz. Aktif karbon: Evcil hayvanlardan ve küflerden kaynaklanan rahatsız edici kokuları nötralize etmekte oldukça etkili sonuçlar gösteriyor.

Buzdolabı kokusunu önlemek için neler yapılmalı?

Buzdoabı kokusunu önlemek için aşağıda verilen basit kurallara dikkat etmeniz gerekmektedir.

• Buzdolabını maksimum 5 santigrat derece sıcaklıkta tutun.

• Haftalık alışverişinizi yaparken meyve ve sebze gibi çabuk bozulan yiyecekleri kapalı kaplara veya buzdolabının altındaki çekmecelere koyun.

• Buzdolabınızı düzenli olarak temizleyin. Her gün derinlemesine temizlik yapmasanız da yemek artıklarını fark ettiğiniz anda sirke-su karışımıyla hemen silmenizde fayda var.

• Buzdolabı kokusunu önlemek için hava sirkülasyonunun ideal düzeyde olması gerekiyor. Bu nedenle yiyecek ve içeceklerle tıka basa doldurmamaya dikkat etmelisiniz.