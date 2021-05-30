Buzdolabındaki ceset cinayeti sonunda çözüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, İsmail Özbek adlı bir kişinin yakınları kendisinden haber alamayınca ve şahsın evinden kötü kokular gelemeye başlaması üzerine durum polise ihbar edildi. İhbar üzerine olay erine gelen ekipler eve girdiklerinde korkunç bir manzara ile karşılaştılar. İsmail Özbek adlı şahıs yere yatırılmış halde bulunan bir buzdolabının içinde battaniye sarılı bir şekilde ölü olarak bulundu.

KESİCİ ALETLE VE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

YAPILAN İLK SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Özbek’in kesici bir aletle ve boğularak öldürüldüğünü tespit ettiler. Hemen çalışma başlatan ekipler İsmail Özbek’in yalnız yaşadığı, ikametinin odalarını belli bir ücret karşılığı kiraya verdiği bilgisi edinilmesi üzerine evde kiracı olarak kalan kişiler yönelik çalışmaları derinleştirerek sürdürdü.

Yapılan araştırmada maktulün evinde kiracı olarak kalan şahıslardan 41 yaşındaki Niyazi Y.’nin basit yaralama, mala zarar verme ve başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanmak suçlarından arandığını tespit edildi. Yakalanan şüphelinin başka bir adreste kaldığı tespit edildi. Yapılan operasyon ile zanlı kıskıvrak yakalanırken şahıs gözaltına alındı

Şüphelinin ilk sorgusunda olayı kendisinin gerçekleştirdiğini, maktulün kendisine yaklaşık 10 gün önce ikamette yalnız oldukları sırada cinsel birliktelik teklif ettiğini, bunun üzerine tartıştıklarını ifade etti. Daha sonra İsmail Özbek’i karın ve göğüs bölgelerinden bıçaklayarak yaraladığını itiraf etti. Daha sonra yaraladığı şahsı çarşaftan kopardığı bir parça ile boğduğunu anlattı. Öldüğünden emin olduğu İsmail Özbek’in cesedini ise buzdolabının içerisine battaniyeye sararak koyduğunu ve olay yerinin terk ettiğini söyledi.

