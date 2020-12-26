Buzdolabı rafları nasıl düzenlenir? Buzdolabında nasıl yer açılır?

Her evin vazgeçilmez beyaz eşyası olan buzdolapları, hem hijyen açısından hem de düzen açısından oldukça dikkat edilmesi gerekilen bir bölgedir. Günümüzde birçok kişi büyük mutfaklara sahip ve bu nedenle en büyük buzdolaplarını tercih ediyorlar. Hatta bazı kişiler iki buzdolabı birden kullanıyor. Ancak büyük buzdolabı kullanmak ya da iki buzdolabı birden kullanmak hem elektrik açısından hem de gıda israfı açısından büyük zararlar oluşturmaktadır.

Yeni bir buzdolabı satın almadan, buzdolabınızı düzenleyerek gıda israfının yerine geçebilirsiniz. Buzdolabınızın ferah ve hijyenik açıdan temiz olması birçok sorunun önüne geçecek, en başta da elektrik faturanızı azalmasına yarayacaktır.

Gereksiz yer kaplayan gıdaları çıkarın

Öncelikle buzdolabınızı bir bez yardımıyla temizleyin. Sonrasında buzdolabında korunmaya ihtiyaç duymayan baharat, ketçap, sirke gibi sosları çıkarın. Bu tür ürünleri kuru ve serin başka bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Bunun yanında dolapta ilaç depolamanıza da gerek yoktur. Soğuk zincir ilaçların dışında kalan tüm ilaçları bir ecza dolabı ya da çekmecenizde muhafaza edebilirsiniz.

Gereksiz yer kaplayan gıdalar hem buzdolabınızın hacmini daraltmakta hem de harcanan enerji miktarını çoğaltmaktadır. Bu nedenle bozulmayacak ve soğuk muhafaza gerektirmeyen tüm nesneleri buzdolabınızda saklamanıza gerek yoktur.

Üst rafları verimli kullanın

Alt rafların düzeni

Buzdolabının soğukluğu alttan üste, arkadan öne doğru azalmaktadır. En üst raf göz hizasında olduğu için genellikle en çok kullanılan gıdaların muhafaza edildiği yerdir. En üst rafa ve bir altındaki rafa kahvaltılıklar, yemekler ve yoğurt gibi gıdaları koyabilirsiniz. Peynirleri ve yemekleri hava almayan özel kaplarda saklamaya özen gösterin. Aksi takdirde kokusu dolaba yayılacaktır. Buzdolabınızı düzenlerken küçük ve kullanışlı saklama kapları tercih edebilirsiniz.

Buzdolabının orta raflarına genellikle tencere gibi büyük eşyalar koyulmaktadır. Ancak bu durum yemeklerin hava alıp tazeliklerini yitirmesine ve kötü bir koku yaymasına neden olabilir. Buzdolabında muhafaza edilmesi gereken zeytinyağlı ya da etli yemekleri çelik saklama kaplarına koyup ağzını sağlam bir şekilde kapatmanız halinde ilk günkü tazeliğini koruyacak ve dolapta daha düzenli bir görüntü elde edeceksiniz.

Buzdolabının en soğuk ve korunaklı kısmı en alt raftır. Burada et ve deniz ürünleri gibi gıdalarınızı muhafaza edebilirsiniz.

Çiğ ürünleri ayrı bir rafa koyun

Pişmemiş et ya da balık gibi ürünleri buzdolabının en alt rafına, pişmiş gıdalardan olabildiğince uzak bir bölüme koymalısınız. Böylece bakteri yayılmasını engelleyebilir ve çiğ etin dolabınızda oluşturacağı kötü koku ve görüntünün önüne geçebilirsiniz.

Sebzelik yerleştirme ipuçları

Sebze ve meyve bölümleri dolabın en alt kısmında çekmece şeklinde düzenlenmiş yerdedir. Satın aldığınız taze sebze ve meyveleri poşetlerinden çıkararak temiz buzdolabı poşetine koyarak muhafaza edebilirsiniz. Ayrıca yeşilliklerin nemlenip çürümesini önlemek için kese kağıdında ya da kağıt havlulara sararak muhafaza edebilirsiniz.

Buzdolabı sıcaklığını kontrol edin

Buzdolabının sıcaklığı kapağının açılma sıklığına göre değişebilmektedir. Dolap sıcaklığının 4 derecenin üstünde olmasında izin vermemelisiniz. Buzdolabı için güvenli sıcaklık 1-3 derece aralığındadır. Buzdolabında oluşacak ani ısı değişikliklerinin önüne geçmek için yemekleri soğumadan yerleştirmeyin.