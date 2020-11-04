Büyükçekmece'de tarlada erkek cesedi bulundu

Akşam saatlerinde İstanbul Büyükçekmece’de boş bir tarım arsasında koyunlarını otlatan bir çoban yerde yatan bir şey görüp yaklaştığında cansız bir durumda olan bir erkek cesedi ile karşılaştı. Hemen polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri cesedin üzerinde kimlik bulamadı. Cesedin birkaç gün önce öldüğü ve çürümek üzere olduğu görüldü.

40 yaşlarında olduğu belirlenen cesedin yanında bir silah bulundu. Polis kişinin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor. Ceset otopsi için adli tıpa sevk edilirken çobanın ifadesi alındı.