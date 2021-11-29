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Büyükanne maaşları nasıl alınmaktadır? Maaş alma şartları nelerdir?Başvurular nerelerden yapılır ?

Devletin, torununa bakan büyükannelere maaş verme uygulaması ilk defa 2018 senesinde pilot uygulama bazında bazı illerde uygulanmıştı. Bu maaşlardan yararlanmak isteyenlerin ise bazı şartları taşıması gerektiği açıklandı. İşte konuya ilişkin detaylar...

29 Kasım 2021 Pazartesi 16:03
Büyükanne maaşları nasıl alınmaktadır? Maaş alma şartları nelerdir?Başvurular nerelerden yapılır ?
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İlk defa 2018 senesinde pilot olarak belirlenen illerde gerçekleştiren “büyükanne maaşı” uygulaması daha da yayılmaya devam ediyor. Çalışan annelerin çocuklarına bakan annenin veya da babanın annesine devlet tarafından bakıcı parası adı altında maaş verilmektedir. Lakin bu maaştan yararlanabilmek için bazı şartlar karşılanmalıdır. Torununa bakan ve bunun için devletten maaş almak isteyen anneanne ve babaannelerin bazı şartlar taşıması gerekmektedir. Bu şartlardan en önemlisi ise uygulamanın yapıldığı pilot şehirlerden birinde ikamet etmektir. Bunun dışındaki şartları öğrenmek isteyen ve nereden nasıl başvuru yapacağını öğrenmek isteyenler haberimizden yararlanabilir. İşte konuya ilişkin detaylar…

Anneanne/babaanne maaşı almak için gereken şartlar nelerdir ?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
  • Bu proje kapsamında seçilen ve pilot il olarak adlandırılan illerden birinde ikamet ediyor olmak,
  • Çocuğun ve annenin aynı evde yaşıyor olması ve çocuğa bakacak olan anneanne ya da babaannenin aynı il sınırları içinde yaşıyor olması,
  • Anneanne/babaanneye maaş başvuru tarihi itibariyle çocuğun 3 yaşı yani 36 ayı tamamlamamış olması,
  • Annenin 18 yaşından büyük olması,
  • Annenin SSK kapsamında ve özel sektörde çalışıyor olması, ayrıca anneanne ve babaanneye maaş tarihinden geriye dönük en az 360 gün sigorta primi olması gerekmektedir.
  • Babaanne/anneanneye bakıcı parası başvuru tarihi itibariyle annenin doğum sonrası ücretli analık izin süresini tamamlamış olması ve fiili olarak çalışmaya başlamış olması gerekmektedir.
  • Anne ve babanın aylık ücret gelirinin belirlenen üst limiti geçmemesi gerekmektedir. (brüt asgari ücretin iki katını geçmemelidir.)
  • Anne ile çalıştığı işveren arasında üçüncü dereceye kadar akrabalık olmaması gerekir,
  • Bu desteğin verildiği süre boyunca kayıtlı ya da kayıt dışı başka bakıcı çalıştırılmaması gerekir.

Maaş başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Maaş başvurusu yapmak isteyenler bu işlemi intenet üzerinden online olarak yapabilmektedir. Maaş başvurusu yapıldıktan sonra sistemde size verilen ve sizden istenen belgeler elden veya posta yoluyla Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne teslim edilmelidir.

Başvuru için gerekli evraklar

  • Anneye ait kimlik fotokopisi,
  • Babaanneye ait kimlik fotokopisi,
  • Çocuğa ait kimlik fotokopisi.
  • Büyükanne maaşı başvuru formu (çalışan anneye bakıcı yardımı başvuru formu online doldurulup gönderilmektedir.)

2021 yılı için ödenen ücret ne kadar?

Büyükanne maaşı son olarak 425 TL ödeniyordu. 2021 yılında proje henüz uygulanmadığı için maaşın ne kadar olduğu ise bilinmiyor. Aynı proje bu yılda açıldığı takdirde maaşların ne kadar olduğunu ve herhangi bir değişiklik olup olmadığını sizler ile paylaşacağız.

 


Son Güncelleme: 29.11.2021 16:03
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Anahtar Kelimeler:
MaaşBüyükanneMaaşışart
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