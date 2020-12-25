Büyük vurgun 'Pandemide devlet yardım yapacak' yalanıyla yapıldı! Çok sayıda gözaltı var

Kurban Bayramı öncesinde çok sayıda kişinin cep telefonuna, sosyal medya ve mail hesaplarına gelen mesajda, "Bayrama özel devletten 1000 TL sosyal destek. Başvuru için indir, kur yükle" diyerek dolandıran sanal dolandırıcılar polise "dolandırıldım" diye başvuran 35 kişinin cep telefonu ya da bilgisayarına virüs bulaştırarak bu eylemi gerçekleştirdi.

İndirilen uygulama ile telefon ya da bilgisayarlara bulaşan virüs, indirilen cihazda kişinin tüm bilgilerini kopyalamaya başladı. İntenet bankacılığı üzerinden işlem yapan mağdurların şifreleri de ele geçirilince vatandaşların sırasıyla hesapları bir bir boşaltıldı.

İntenet hesaplarında bir gariplik olduğunu, olağandışı hareketler olduğunu fark eden 35 mağdur farklı şehirlerde Emniyet Müdürlüklerine giderek başvurdu.

Yapılan şikâyetler üzerine soruşturmayı başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri şebekenin izini sürmeye başladı. Gerçekleştirilen operasyonlar 4 farklı şehirde gerçekleşirken kurulan dolandırıcılık şebekesinin 21üyesi olduğu saptandı. Sosyal medya üzerinden haberleşen ve bazılarının birbirini tanımadığı şebeke üyeleri saptanarak yakalandılar.

Dolandırıcılık çetesinin 1 milyona yakın dolandırıcılık yaptığı öğrenildi. Siber suçlarla uğraşan polis ekipleri mesaj veya mail yoluyla paylaşılan tuzak linklere itibar edilmemesi gerekirken bu linklere kesinlikle tıklanması gerektiği hatırlatıldı.

Mahkeme çıkartılan 21 kişiden 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken yapılan vurgunun boyutunun fazla olabileceği soruşturmanın derinleştirileceği öğrenildi.

