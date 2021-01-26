Büyük tepki çeken Uludağ'daki ‘korona-virüs partisine' 85 bin lira para cezası

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ'da karın yağmasıyla birlikte insanla tesislere akın etmişti. Doyasıya karın keyfini süren tatilciler pandemiye aldırış etmeden gece saatlerinde müzikli parti yaparak görüntüleri sosyal medyadan yayınlanmıştı. Sosyal medyada hızla yayınlan görüntülere tepkiler gecikmedi. Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlencede, yüzlerce genç korona-virüse aldırış etmeden gece boyu eğlenmişti. Tepki çeken görüntülerin ihbarı ile Bursa Valiliği ve Jandarma koordinesinde, Uludağ'daki Otel ve Cafe işletmecilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleşti.

Yapılan toplantıda kurallar ve genelgeler konuşuluyorken alınması gereken kurallar konuşuldu. Diğer yandan tepki çeken görüntülerin gerçekleştiği tesise 85 bin lira parası uygulandı.

Çarpıcı görüntülerin ardından Uludağ sessiz kaldı

Yaşanan görüntülerin ardından sabah saatlerinden itibaren jandarma denetimlerini sıklaştırıldı. Tedbirler arttırıldı. Dün gece Uludağ’da sessizlik hâkimdi. Tatilcilerin otellerin içerisinde tedbirlere uyarak vakit geçirdiği görüldü.