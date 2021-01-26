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Büyük tepki çeken Uludağ'daki ‘korona-virüs partisine' 85 bin lira para cezası

Kış turizminin en gözde merkezi Uludağ'da karın yağmasıyla tüm oteller doldu. Pandemiye rağmen bir otelde gerçekleşen korona-virüs salgınına davetiye çıkaran müzikli parti sonrasında Jandarma ekipleri eğlencenin yapıldığı tesise 85 bin lira para cezası uyguladı.

26 Ocak 2021 Salı 11:23
Büyük tepki çeken Uludağ'daki ‘korona-virüs partisine' 85 bin lira para cezası
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Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ'da karın yağmasıyla birlikte insanla tesislere akın etmişti. Doyasıya karın keyfini süren tatilciler pandemiye aldırış etmeden gece saatlerinde müzikli parti yaparak görüntüleri sosyal medyadan yayınlanmıştı. Sosyal medyada hızla yayınlan görüntülere tepkiler gecikmedi. Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlencede, yüzlerce genç korona-virüse aldırış etmeden gece boyu eğlenmişti. Tepki çeken görüntülerin ihbarı ile Bursa Valiliği ve Jandarma koordinesinde, Uludağ'daki Otel ve Cafe işletmecilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleşti.

Yapılan toplantıda kurallar ve genelgeler konuşuluyorken alınması gereken kurallar konuşuldu. Diğer yandan tepki çeken görüntülerin gerçekleştiği tesise 85 bin lira para cezası uygulandı.

Çarpıcı görüntülerin ardından Uludağ sessiz kaldı

Yaşanan görüntülerin ardından sabah saatlerinden itibaren jandarma denetimlerini sıklaştırıldı. Tedbirler arttırıldı. Dün gece Uludağ’da sessizlik hâkimdi. Tatilcilerin otellerin içerisinde tedbirlere uyarak vakit geçirdiği görüldü. 



Son Güncelleme: 26.01.2021 11:23
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Anahtar Kelimeler:
UluağEğlenceCeza
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