Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter ve Satürn, uzun yıllar sonra tekrar kavuşuyor

İki gaz devi gezegenlerden olan Jüpiter ve Satün, bu akşam büyük buluşma adı altında uzun yıllar sonra ilk defa yan yana gelecek. Çifte Gezegen buluşması adıyla merak edilen bu büyük buluşma yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık (bu akşam) gerçekleşecek.

En son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşanan bu sıra dışı olayda iki gezegenin üst üste gelmeleri ve tek bir yıldız parlamaları şeklinde olacak.

Bilim insanları iki dev gezegenler hakkında yaptıkları açıklamalarda Jüpiter'in Güneş'in çevresinde gerçekleştirdiği turu 12 yılda, Satün gezegenininde 30 yılda tamamladıkları belirtilerek iki gezegenin güneş etrafındaki turlarının farklı eğimlerle atmış olmasına rağmen bu tarz yaklaşımın çok nadir yaşandığı ifade ediliyor.

Gök bilimciler bu muhteşem olayın iki gezegenin güneş battıktan hemen sonra ufuk çizgisi üzerinde bir bütün olarak yer alacağı ve çok parlak bir yıldız gibi parlayacağını söylüyorlar. Çıplak gözle bile izlenecek olan bu büyük buluşmanın havanın durumuna bağlı olarak 23 Aralık tarihine kadar devam edebileceğini belirten gök bilimciler, bundan sonraki kavuşmanın 15 Mart 2080 tarihinde gerçekleşeceğini düşündüklerini belirttiler.