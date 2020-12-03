Büyü yapıldığının belirtileri nelerdir? Büyü nasıl bozulur?

Günlük yaşantımızda adını çok kez duyduğumuz büyü kelimesi, kişilerin doğaüstü ve mistik şekillerle hayatın olağan akışını değiştirmeye yönelik uyguladığı kültürel bir sistemdir.

Büyü nedir?

Tarihin ilk zamanlarından beri çözüm üretemedikleri sorunlar karşısında başvurdukları yöntemlerden biri olan büyü, çeşitli malzemelerin karıştırılması ve tesirli olduğuna inanılan kelimeler, semboller ya da hareketlerin yapıldığı uygulamadır. Büyüler iyi amaçla yapılabildiği gibi kötü amaçla da yapılabilir.

Büyü ile ilgilenen insanlar genelde büyücü, medyum gibi isimlerle anılır. İnsanların zaman içinde büyü olan inançları azalmıştır. Ancak bazı toplumlarda hala bu inanca rastlanmaktadır.

Büyü kelime anlamı olarak etkileme, yayılma, örtme olarak bilinmektedir. Köken olarak ise büy, büğ, böğ köklerinden türetilmiştir.

Büyü belirtileri nelerdir?

- Büyü yapılan kişiye karşı evcil hayvanların hareketleri değişebilir.

- Evcil hayvanlar kişiye büyü yapıldığını önceden hissettikleri için aynı ortamlarda bulunmaktan kaçınabilirler

- Büyünün en önemli belirtilerinden birkaçı şunlar olabilir; bayılma, kasılıp titreme, aniden korku hissine kapılma.

- Uyku düzeninde bozulmalar olabilir. Uykusuzluk veya fazla uyuma durumları ortaya çıkabilir.

- Kişilik bozuklukları ortaya çıkabilir kişi, daha önce yapmadığı hareketlerde bulunabilir.

- Beslenme bozuklukları ortaya çıkar.

- Sosyal ortamlara girmekte zorlanabilir bununla beraber baş ve eklem ağrıları görülebilir.

- Kişi inançlı iken inancında zayıflama olabilir, ibadetlerini yerine getirmekte zorlanabilir.

Büyü nasıl bozulur?

Büyüye karşı etkili olduğu bilinen Felak ve Nas sureleri okunarak büyülerden korunabilir.Bazı kaynaklarda bulunan bilgiler doğrultusunda 7 adet defneyaprağı üzerine 3 Ayet-el Kürsi ve 1 Fatiha suresi okunarak demleyip içilip büyünün bozulacağına inanılır.

Büyü türleri nelerdir?

Büyüler ak büyü ve kara büyü olarak ikiye ayrılır. Ak büyü, kişinin menfaati doğrultusunda yapılırken kara büyü ise kişiyi cezalandırma ve çıkar sağlamak amacıyla yapılan büyüdür. Büyü yapılırken kişiye ait nesne (tarak, saç kılı, tınak vb. ) kullanılmasına “ araçlı büyü “, kukla ve benzerini kullanılması “kopyalı büyü” ismi verilir.

Kara büyü yapan kişilerin yolladıkları tesirin kendilerine geri dönerek üzerlerinde bizzat etkili olmalarıyla yaşadıkları şok ‘’geri dönüş şoku’’ ismini alır. Bu nedenle büyü yapmak oldukça tehlikeli bir işlemdir. Kişiler niyetlerini, isteklerini bu yolla aktarmamalıdır. Çünkü büyüler iyi niyet sınırını aşarak nefis sınırına geldiği an kara büyüye dönüşerek geri dönüş şoku başlar. Büyücüye bu kapsamda ‘’majisyen’’ adı verilir.

Sudan’da yaşayan Azandeler, büyüyü kahinlik ve cadılığı toplumun bir parçası olarak görürler. Bu nedenle her biri diğerini destekleyen kapalı bir mantık sistemini oluşturur.