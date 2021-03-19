BUSKİ 2021 SMS fatura çekilişi kimler kazandı? Bursa su faturası çekilişi sonuçları

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen projede kâğıt tüketimini azaltmak ve doğayı korumak amacı ile SMS fatura kampanyası düzenlendi. BUSKİ adı ile hayata geçirilen kampanyada şanslı kişiler belli oldu. 19 Mart 2021 Cuma günü 14.30’da BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından noter huzurunda yapıldı.
16 Adet Telefon Çekilişi Sonuçları (ASİL)
Ahmet Erol
Nurettin Emmez
Esen Karasu
Yeşeren Mutlu
Necla Kaplan
Recep Ulu
GulMustafa Ölçer
Kemal Çelikbaş
Mustafa Şekerci
Ömür Can Kurtuluş
Ali Kümbetlioğlu
Havva Karagün
Semih Biricik
Ali Osman Türkmen
Halit Tarhan
16 Adet Tablet Çekilişi Sonuçları (ASIL)
Mehmet Yazıcı
Nimet Hülya İpek
Sibel Çavuş
Ali Rıza Yağcı
Yahya Güneş
Arif Ataç
Mustafa Aknur
Erhan Özet
Fatma Meral Özbarlas
Sedat Özçalık
Hüseyin Güner
İrem Eren
Mehmet Yılmaz
Sevginur Yıldız
Sedat Yıldırım
Canan Ak
16 Adet Telefon Çekilişi Sonuçları (YEDEK)
Fatih Tunçer
Nevin Yılmaz
Recep Badin
Osman Gülmez
Fatma Aygün
Levent Çetin
Abdullah Karahan
Alaattin Honça
Hüseyin Eren
Recep Aygün
Mustafa Turan
Ferman Kaya
16 Adet Tablet Çekilişi Sonuçları (ASİL)
Gülsüm Özyiğit
Bayram Ataç
Enver İnce
Saliha Örengül
Savaş Karabaş
Leyla Aşçıoğlu
Taner Demirtaş
Muharrem Yıldırım
İlkay Uğurlu
Süleyman Göç
Ahmet Tek
Kerim Güreşçi
Nihat Tuncay
Numan Arı
Selami Yıldız
Esalettin Ceylan