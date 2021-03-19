BUSKİ 2021 SMS fatura çekilişi kimler kazandı? Bursa su faturası çekilişi sonuçları

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen projede kâğıt tüketimini azaltmak ve doğayı korumak amacı ile SMS fatura kampanyası düzenlendi. BUSKİ adı ile hayata geçirilen kampanyada şanslı kişiler belli oldu. 19 Mart 2021 Cuma günü 14.30’da BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından noter huzurunda yapıldı.

16 Adet Telefon Çekilişi Sonuçları (ASİL)

Ahmet Erol

Nurettin Emmez

Esen Karasu

Yeşeren Mutlu

Necla Kaplan

Recep Ulu

GulMustafa Ölçer

Kemal Çelikbaş

Mustafa Şekerci

Ömür Can Kurtuluş

Ali Kümbetlioğlu

Havva Karagün

Semih Biricik

Ali Osman Türkmen

Halit Tarhan

16 Adet Tablet Çekilişi Sonuçları (ASIL)

Mehmet Yazıcı

Nimet Hülya İpek

Sibel Çavuş

Ali Rıza Yağcı

Yahya Güneş

Arif Ataç

Mustafa Aknur

Erhan Özet

Fatma Meral Özbarlas

Sedat Özçalık

Hüseyin Güner

İrem Eren

Mehmet Yılmaz

Sevginur Yıldız

Sedat Yıldırım

Canan Ak

16 Adet Telefon Çekilişi Sonuçları (YEDEK)

Fatih Tunçer

Meryem Gökdemir

Nevin Yılmaz

Recep Badin

Osman Gülmez

Fatma Aygün

Levent Çetin

Abdullah Karahan

Alaattin Honça

Hüseyin Eren

Recep Aygün

Mustafa Turan

Ferman Kaya

16 Adet Tablet Çekilişi Sonuçları (ASİL)

Gülsüm Özyiğit

Bayram Ataç

Enver İnce

Saliha Örengül

Savaş Karabaş

Leyla Aşçıoğlu

Taner Demirtaş

Muharrem Yıldırım

İlkay Uğurlu

Süleyman Göç

Ahmet Tek

Kerim Güreşçi

Nihat Tuncay

Numan Arı

Selami Yıldız

Esalettin Ceylan