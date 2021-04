Burun kanaması, el kesilmesi orucu bozar mı? Kan akması orucu bozar mı?

On bir ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar dini soruların yanıtlarını aramaya başladı. Müslümanlar kan akması orucu bozar mı, el kesilmesi ve burun kanaması orucu bozar mı sorularının yanıtlarını arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre Müslümanlar hazırlık yapmaktadır.

Diş Ve Burun Kanaması Orucu Bozar Mı?

Ramazan’ın gelmesiyle birlikte diş ve burun kanaması orucu bozar mı sorularının yanıtları aranmaya başlandı. Diyanet tarafından belirlenen kriterlere göre diş kanaması orucu bozmuyor. Ancak eğer ağızdaki tükürük miktarınca kan ile tükürük birlikte yutulursa o zaman oruç bozulacaktır ve kaza etmek gerekecektir. Az miktarda bir kan gelmişse o zaman oruç bozulmaz.

Bedendeki bir yaradan çıkan kan orucu bozmayacaktır. Ancak hacamat konusunda çeşitli görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Çünkü hacamat sırasında fazla kan akmaktadır. Bu konuyla alakalı Hz. Muhammed (s.a.s) hadisinde şunu buyurmuştur:

"Hacâmât yapan da, yaptıran da orucunu bozmuştur."

(Ebu Davud, hadis no: 2367. İbn-i Mâce, hadis no: 1679. Elbânî, 'Sahih-i Ebî Davud', hadis no: 2074)

Alim Abdulaziz b. Baz’a ise şu soruldu:

"Bir insan oruçlu iken kendisinden kan gelirse, orucunu bozması mı, yoksa orucunu tamamlaması mı gerekir?"

Alim Abdulaziz b. Baz ise şunları söyledi:

"Oruçludan kan gelmesinin oruca bir zararı olmaz. Ancak hacamat yaptırmışsa, bu hükmün dışındadır. Çünkü bu konuda doğru olan görüşe göre hacamat yaptırmakla oruç bozulur. Ancak hacamat konusunda âlimler arasında görüş ayrılığı vardır. Fakat bu konuda doğru olan görüşe göre hacamat yaptırmakla oruç bozulur. Çünkü Nebi bu konuda böyle buyurdu.’’