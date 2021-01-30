BursaKart HES Kodu tanımlama ve yükleme işlemi nasıl yapılır?

31 Ocak tarihi itibariyle aktifleşecek olan bursakart HES kodu tanımlaması için detayları size şöyle aktarlım.

HES kodu nasıl alınır?

Ülkemizde HES kodu almak oldukça basit bir işlemdir. Bunun için iki yol vardır. Dilediğinizi seçebilirsiniz. İlki Hayat Eve Sığar uygulaması ikincisi ise E-devlet. Eğer daha önce almış olup unuttuysanız yine buradaki iki yolda kayıtlı olduğu içim kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

BursaKart seri no nerede yazar? BursaKart numarasına nereden ulaşabilirim?

BursaKart no bilginiz için kartınızın arka yüzündeki kodu girmeniz lazım. Fakat katınızı eski ise şa şekilde sağ ve sol tarafta iki kod varsa sağdaki numara ihtiyacınızı karşılar.

BursaKart HES kodu tanımlama

Bu işlem için ilk olarak BURULAŞ’ın web adresine girmeniz gerekiyor. Buraya gittikten sonra;

1. T.C. kimlik numarası bilginiz

2. Ad/soyad bilginizi girin.

3. HES kodunuzu girin.

4. BURSAKART numaranızı girin. ( Burada harfleri büyük yazmalısınız.)

5. Telefon numaranızı girin.

6. E-posta bilginizi girin.

7. Sözleşmeyi onaylayın.

8. Gelen SMS kodunu girin.

on gün ne zaman?

Bursakartlarına HES kodu dahil etmeleri 19 Şubat’a kadar uzatılmış durumunda.