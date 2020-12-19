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Bursa'daki sahte içki faciasında ölü sayısı arttı

Geçtiğimiz aylar bir çok ilde gündeme gelen sahte içki faciaları son günlerde tekrardan Bursa'da görülmeye başlandı. Kentte son 1 hafta içinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

19 Aralık 2020 Cumartesi 17:45
Bursa'daki sahte içki faciasında ölü sayısı arttı
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Geçtiğimiz aylarda bir çok ilimizde görülen sahte içkiden zehirlenme olayları Bursa son günlerde tekrardan görülmeye başlandı. Kent genelindeki hastanelere son hafta içinde yaklaşık 15 kişi sahte içki zehirlenmesi ile başvurunca eminiyet hareket geçmişti.

Ekipler tarafından yapılan teknik takipler sonrasında bazı imalathanelere baskın yapılmış 2 kişi gözlatına alınmış ve yaklaşık yarım ton sahte içki ile, imalat için kullanılan kimyasal maddeler ve aparatlara el konulmuştu.

Diğer yandan sahte içkiden zehirlendikleri için hastaneye başvuran vatandaşlardan hayatını kaybedenlerin sayısı bugün artarak 4 oldu.

ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Bursa^'da hayatını sürdüren 62 yaşındaki Mehmet Süpürgeci içtiği içkinden zehirlendiği gerekçesiyle başvurduğu hastanede yapılan tüm çabalara rağmen bugün hayatını kaybetti.

Polis sahte içki soruşturmasını derinleştirdi ve operasyonlara hız verdiği öğrenildi.



Son Güncelleme: 19.12.2020 17:45
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Anahtar Kelimeler:
BursaSahte Içki
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