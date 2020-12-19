Bursa'daki sahte içki faciasında ölü sayısı arttı

Geçtiğimiz aylarda bir çok ilimizde görülen sahte içkiden zehirlenme olayları Bursa son günlerde tekrardan görülmeye başlandı. Kent genelindeki hastanelere son hafta içinde yaklaşık 15 kişi sahte içki zehirlenmesi ile başvurunca eminiyet hareket geçmişti.

Ekipler tarafından yapılan teknik takipler sonrasında bazı imalathanelere baskın yapılmış 2 kişi gözlatına alınmış ve yaklaşık yarım ton sahte içki ile, imalat için kullanılan kimyasal maddeler ve aparatlara el konulmuştu.

ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Diğer yandan sahte içkiden zehirlendikleri için hastaneye başvuran vatandaşlardan hayatını kaybedenlerin sayısı bugün artarak 4 oldu.

Bursa^'da hayatını sürdüren 62 yaşındaki Mehmet Süpürgeci içtiği içkinden zehirlendiği gerekçesiyle başvurduğu hastanede yapılan tüm çabalara rağmen bugün hayatını kaybetti.

Polis sahte içki soruşturmasını derinleştirdi ve operasyonlara hız verdiği öğrenildi.