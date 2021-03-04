Bursa'da Yasaklar Kalktı mı?

1 Mart Pazartesi günü gerçekleşen Kabine toplantısının ardından Bursa'da hayat normelleşme başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan Türkiye risk haritasında Bursa, sarı renkte gösteriliyor. Sarı renk: orta riskli alan anlamına gelmektedir. Bursa halkı normal sürece dönmek için hazırlanıyor. Maske, mesafe ve hijyen konusunu elden bırakmadan devam edileceği taktirde Bursa haritada yerini maviye renge yani düşük riskli bölgeye çevirecek.

Normalleşme Bursa'da şu şekilde gerçekleşecek;

Hafta sonları sokağa çıkma yasağı kalktı,

20 yaş- 65 yaş ve üzeri yaş gruplarının belirli saatlerde dışarı çıkma durumu kalkarak serbest hale döndü,

21.00-05.00 arasıgenel olarak devam etmektedir,

Eğitim öğretim kaldığı yerden tüm sınıflarda devam edecektir,

Çeşitli spor tesisleri açılmıştır, saatlerine valilik karar verecektir,

Düğün törenleri 100 kişiyi geçmemek kaydıyla olacaktır,

Kurum ve kuruluşların toplantıları 300 kişiyi geçmeyecek şekilde toplanacaktır.