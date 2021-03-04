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Bursa'da Yasaklar Kalktı mı?

Bursa'da yasaklar kalkacak mı? İller bazında yayınlanan haritada Bursa İli sarı renkte yani orta risk barındıyor. Buna rağmen Bursa'da yasaklar esnetilecek mi? Haberin devamı burada..

04 Mart 2021 Perşembe 14:55
Bursa'da Yasaklar Kalktı mı?
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1 Mart Pazartesi günü gerçekleşen Kabine toplantısının ardından Bursa'da hayat normelleşme başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan Türkiye risk haritasında Bursa, sarı renkte gösteriliyor. Sarı renk: orta riskli alan anlamına gelmektedir. Bursa halkı normal sürece dönmek için hazırlanıyor. Maske, mesafe ve hijyen konusunu elden bırakmadan devam edileceği taktirde Bursa haritada yerini maviye renge yani düşük riskli bölgeye çevirecek. 

Normalleşme Bursa'da şu şekilde gerçekleşecek;

Hafta sonları sokağa çıkma yasağı kalktı,

20 yaş- 65 yaş ve üzeri yaş gruplarının belirli saatlerde dışarı çıkma durumu kalkarak serbest hale döndü,

21.00-05.00 arası yasak genel olarak devam etmektedir, 

Eğitim öğretim kaldığı yerden tüm sınıflarda devam edecektir,

Çeşitli spor tesisleri açılmıştır, saatlerine valilik karar verecektir,

Düğün törenleri 100 kişiyi geçmemek kaydıyla olacaktır,

Kurum ve kuruluşların toplantıları 300 kişiyi geçmeyecek şekilde toplanacaktır.



Son Güncelleme: 04.03.2021 14:55
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Anahtar Kelimeler:
BursaYasakPandemiKorona Virüs
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