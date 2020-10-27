Bursa'da trafikte yapılan bu hareketler ‘pes' dedirtti

Bursa’nın Bursa- Karacabey yolunda, 78 BM 023 plakalı olduğu görülen bir otomobilin ön penceresinden kimliği henüz öğrenilemeyen bir adam sağ elini ve sağ kolunu ön camdan aşağı sarkıtarak trafikte seyir halinde bu şekilde yolculuk yaptı.

Kendi canını ve diğer araçtaki insanların canını hiçe sayan düşüncesiz adamı görenlerin yürekleri ağzına geldi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ikaz ve uyarılarına kulak asmayan adam bu şekilde yolculuk yapmaya devam etti. Yaptığı bu davranış ile çok eğlendiği görülen adamı yoldan geçen ve kendisini görenleri oldukça korkuttu.

Adamın bu sorumsuz davranışı bazı sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedilirken sosyal medyaya yüklenen video oldukça tepki gördü.

