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Bursa'da trafikte yapılan bu hareketler ‘pes' dedirtti

Bursa’da seyir halinde bulunan bir otomobilin ön camından çıkıp, bacağını dışarıya sarkıtan bir kişi görenlere ‘pes’ dedirtti. Trafikte yaşanan bu inanılmaz olay karşısında görenlerin yürekleri ağzına getiren adam hem kendi canını hem de başkalarının canını düşünmedi.

27 Ekim 2020 Salı 15:40
Bursa'da trafikte yapılan bu hareketler ‘pes' dedirtti
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Bursa’nın Bursa- Karacabey yolunda, 78 BM 023 plakalı olduğu görülen bir otomobilin ön penceresinden kimliği henüz öğrenilemeyen bir adam sağ elini ve sağ kolunu ön camdan aşağı sarkıtarak trafikte seyir halinde bu şekilde yolculuk yaptı.


Kendi canını ve diğer araçtaki insanların canını hiçe sayan düşüncesiz adamı görenlerin yürekleri ağzına geldi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ikaz ve uyarılarına kulak asmayan adam bu şekilde yolculuk yapmaya devam etti. Yaptığı bu davranış ile çok eğlendiği görülen adamı yoldan geçen ve kendisini görenleri oldukça korkuttu.

 Adamın bu sorumsuz davranışı bazı sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedilirken sosyal medyaya yüklenen video oldukça tepki gördü.



Son Güncelleme: 27.10.2020 16:01
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Anahtar Kelimeler:
BursaTrafikSorumsuz Davranış
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