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Bursa'da toprak kayması yaşandı! Yürekler ağza geldi

Bursa tarihi tophane surları ve hisarının yer aldığı bölgede toprak kayması yaşandı.İlk alınan bilgilere göre can kaybı yaşanmazken, bir çok bina hasar gördü. Ekiplerin bölgede incelemesi devam ediyor.

25 Mart 2021 Perşembe 19:27
Bursa'da toprak kayması yaşandı! Yürekler ağza geldi
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Yürekleri ağza getiren toprak kayması olayı bugün Bursa'da tarihi tophane surları ve hisarının yer aldığı bölgede yaşandı.

Gelen ilk haberlere göre Bursa Tophane'de bulunan  Üftade Hazretleri'nin kabristanında bulunduğu bölgeye çok yakın bir alanda 5-6 metrelik bir toprak kayması yaşandı.

Olayın ihbar edilmesinden kısa bir süre toprak kaymasının yaşandığı bölgeye çok sayıda itfaiye , sağlık personeli ve AFAD ekipleri intikal etti. Yapılan ilk incelemelerde can kaybı yaşanmadığı, bölgede bazı binaların hasar gördüğü tespit edildi.

BAZI BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Ekiplerin bölgedeki incelemesi sürerken, sokaklara emniyet şeridi çekildi ve tedbir amaçlı bazı binalar tahliye edildi.Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerde kaymanın yaşandığı alanda çalışmalara başladı.

 



Son Güncelleme: 25.03.2021 19:27
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Anahtar Kelimeler:
BursaToprak KaymasıTophane
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