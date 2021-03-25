Bursa'da toprak kayması yaşandı! Yürekler ağza geldi

Yürekleri ağza getiren toprak kayması olayı bugün Bursa'da tarihi tophane surları ve hisarının yer aldığı bölgede yaşandı.

Gelen ilk haberlere göre Bursa Tophane'de bulunan Üftade Hazretleri'nin kabristanında bulunduğu bölgeye çok yakın bir alanda 5-6 metrelik bir toprak kayması yaşandı.

Olayın ihbar edilmesinden kısa bir süre toprak kaymasının yaşandığı bölgeye çok sayıda itfaiye , sağlık personeli ve AFAD ekipleri intikal etti. Yapılan ilk incelemelerde can kaybı yaşanmadığı, bölgede bazı binaların hasar gördüğü tespit edildi.

BAZI BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Ekiplerin bölgedeki incelemesi sürerken, sokaklara emniyet şeridi çekildi ve tedbir amaçlı bazı binalar tahliye edildi.Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerde kaymanın yaşandığı alanda çalışmalara başladı.