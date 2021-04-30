İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...

Bursa'da tarlasına gübre atmaya giden adam devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti!

Bursa ilinde evinden çıkarak tarlasına gübre atmaya giden adam traktörünün devrilmesi sonucu traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

30 Nisan 2021 Cuma 22:56
Bursa'da tarlasına gübre atmaya giden adam devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti!
Takip Et:

Bursa ilinde traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti. Bursa’nın Mustafa Kemal Paşa ilçesine bağlı Tatkavaklı Mahallesinde saat 17.30 sularında meydana gelen kazada 67 yaşındaki Kadir Kaymak isimli vatandaş, tarlasına gübre atmak için traktörüyle yola çıktı. Traktörün kontrolünü kaybeden Kadir Kaymak, traktörün devrilmesi sonucu kendi traktörünün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kadir Kaymak isimli vatandaşın evli ve 3 çocuklu olduğu bilgisine ulaşıldı.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;




Son Güncelleme: 30.04.2021 22:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BursaTraktör Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En çok izlenen yabancı diziler
En çok izlenen yabancı diziler
Akika kurbanı nedir, farz mı? Akika kurbanı nasıl kesilir, şartları ne?
Akika kurbanı nedir, farz mı? Akika kurbanı nasıl kesilir, şartları ne?
Ekmek alabilir miyim? Fırına gitmeye yasak var mı?
Ekmek alabilir miyim? Fırına gitmeye yasak var mı?
Mayısıs 2021 aylık burç yorumları
Mayısıs 2021 aylık burç yorumları
Noterler tam kapanmada açık olacak mı? Hafta sonu Nöbetçi noterler açık mı?
Noterler tam kapanmada açık olacak mı? Hafta sonu Nöbetçi noterler açık mı?
Dolmuşlar çalışıyor mu? Yasakta dolmuşlar çalışmaya devam ediyor mu?
Dolmuşlar çalışıyor mu? Yasakta dolmuşlar çalışmaya devam ediyor mu?

Popüler Haberler

Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin anlamları
Kapıcı maaşları kaç para oldu? 2021 Kapıcı maaşları ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ihtiyaç kredisi şartları nelerdir? 2021 bedelli askerlik için kredi veren bankalar
SGK işveren maliyet hesaplaması nasıl yapılır? Asgari ücretlinin sigorta maliyeti 2021
Arka Sokaklar 589.bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti Kanal D
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? 2021 PTT'den Emeklilere 60 aya varan kredi
Payitaht Abdülhamit 150. bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Stajyer maaşları ne kadar? 2021 Tatil günlerinde staj parası kesilir mi?
Volkan Konak kim, kaç yaşında, nereli? Volkan Konak biyografisi
En çok izlenen yabancı diziler
Pepe öldü mü? Yıldız futbolcu Pepe hayatını kaybettiği iddiaları
Göztepe Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Göztepe TS Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
ATV Akıncı oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Çalışanlara şubeye gitmeden anında 50000 TL kredi! Nisan 28 Çarşamba
2021 Ziraat Bankası prim borcu emeklilik kredisi
Hamilelik belirtileri ilk hafta nasil olur? Hamilelik belirtileri kaç gün sürer?
Muhtaç aylığını kimler alamaz? 2021 muhtaç aylığı şartları
Asgari ücretin 1/3'ne kadar ne demek? 2021
Dexter 9. sezon ne zaman yayınlanacak? Dexter yeni sezon nerede yayınlanacak?
Star TV Kazara Aşk 1. bölüm tanıtım fragmanı
Rüyada ekmek alma görmek ne demek, ekmek alma görmek ne anlama gelir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.