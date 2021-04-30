Bursa'da tarlasına gübre atmaya giden adam devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti!

Bursa ilinde traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti. Bursa’nın Mustafa Kemal Paşa ilçesine bağlı Tatkavaklı Mahallesinde saat 17.30 sularında meydana gelen kazada 67 yaşındaki Kadir Kaymak isimli vatandaş, tarlasına gübre atmak için traktörüyle yola çıktı. Traktörün kontrolünü kaybeden Kadir Kaymak, traktörün devrilmesi sonucu kendi traktörünün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kadir Kaymak isimli vatandaşın evli ve 3 çocuklu olduğu bilgisine ulaşıldı.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;