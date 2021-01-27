Bursa'da tapu memurlu 'arsa çetesine' operasyon: 16 gözaltı

Bursa Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğünde çalışan kamu görevlisinin, bir çete ile iş birliği yaptığı ortaya çıktı.

Kamu görevlisi, Bursa’da bulunan değeri yüksek arsaların sahibi 80 yaşındaki A.B’nin iletişim bilgilerini çete üyelerine vererek yaşlı adamdan arsaları satması için ikna ettiler.

Dolandırarak vekaletname imzalattılar

Çete üyeleri, arsaların sahibi olan 80 yaşındaki A.B’ye sağlık raporu alarak arsaların satışı için notere gittiler. Orada 20milyon TL değerinde olan beş arsanın satışına onay veren vekaletnameyi yaşlı adama imzalattılar. Yaşlı adama ise anlaştıkları bir arsanın bedeli olarak 500bin TL verdiler.

Çete üyesi 16 kişi yakalandı

Aldıkları vekaletnameyle arsaların hepsini satan çete üyeleri kayıplara karıştı. Arsaların sahibi yaşlı adam ise arsaların değer tespiti için emlakçıya gitti ve orada dolandırıldığını anlayarak polise ihabrda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen KOM Şube ekipleri, kamu görevlisini takibe alarak 16 çete üyesini belirledi. Bursa, Balıkesir ve Konya’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 16 çete üyesi yakalanırken evlerde yapılan aramalarda çok sayıda tapu senedi ve tapu kayıtları ele geçirildi.

Aralarında kamu görevlisinin de bulunduğu 16 çete üyesi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.