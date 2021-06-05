Bursa'da taciz olayı yaşandı

1 Haziran Salı günü yaşanan olay Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Yolda tek başına giden kadının peşinden takip ederek taciz eden S.Ç hakkında arama kararı çıkarıldı. Olayı fark eden kadı n polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Aynı gün farklı kişiler tarafından bu tür şikayetlerin gelmesi üzerine geniş çaplı araştırma başlatıldı. Osmangazi’de yaşanan bu taciz olayları sonrasın da aynı kişinin olduğu tespit edildi. Tacizcinin S.Ç olduğu belirlenmesi üzerine ev adresi tespit edilerek ekipler adrese doğru yola çıktı. Baskın yapılan evde S.Ç bulunarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar sonucunda S.Ç’nin akıl sağlığının yerinde olmadığı belirlendi. Emniyette yapılan işlemler sonrasında tacizci adliyeye sevk edilmesinin ardından ilk mahkemede tutuklu yargılandı.

Olay hakkında araştırmalar devam ederken taciz anları güvenlik kameralarına yansıdığı da görüldü. Tacizcinin kadına sokak ortasında arkadan sarılarak , öptüğü kameralardan görüldü.