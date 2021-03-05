Bursa'da sipariş götüren kurye hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü alkollü çıktı

1 kişinin can verdiği feci trafik kazası Bursa Kestel'de yaşandı.

Aldığı siparişi müşterisine teslim etmek için yola çıkan Hakan Mutlu'nun kullandığı motosiklet kavşağa geldiği esnada sürücüsünün Görkem Y. olduğu özel bir otomobille çarpıştı.

KURYE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler motosikletli kuryenin kazada hayatını kaybettiğini tespit edildi. Kurye Mutlu'nun cansız bedeni yapılan savcılık incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis tarafından göz altına alınan otomobil sürüsünün 0,53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayı haber alıp olay yerine gelen sürücü Görkem Y'nin ağabeyi olanları görünce kriz geçirdi.