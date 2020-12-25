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Bursa'da sinir krizi geçirip pencereden atlamaya çalışan kızı babası kurtardı

Bursa Kestel'de yaşanan olayda evde babası ile girdiği tartışma sonrasında kriz geçiren ve kendini camdan aşağı atmaya çalışan kız, tartıştığı babası tarafından sonra anda kurtarıldı.

25 Aralık 2020 Cuma 00:19
Bursa'da sinir krizi geçirip pencereden atlamaya çalışan kızı babası kurtardı
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Olay bugün gündüz Bursa Kestel'de yaşandı.

İlçede yaşayan genç bir kız kendi evinde olduğun esnada henüz bilinmeyen bir sebeple babası ile tartıştı. Tartışmanın uzamasıyla birlikte aniden kriz geçiren genç kız kendini 2.katta bulunan evlerinin camından aşağı atmak istedi. Kendini camdan aşağı sarkıtarak intihara teşebbüs eden genç kız yine babası tarafından son anda kurtarıldı.

Kendini atmak istediği camda babasının yakalaması sonucu dakikalar asılı kalan genç kızı gören diğer vatandaşlar ise boşdurmadı ve aşağıda minder açtı.

Yaşanan olayda saniye saniye kamera ile kayıt altına alındı.

İşte o görüntüler ;

 



Son Güncelleme: 25.12.2020 00:19
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Anahtar Kelimeler:
BursaKestel
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