Bursa'da sinir krizi geçirip pencereden atlamaya çalışan kızı babası kurtardı

Olay bugün gündüz Bursa Kestel'de yaşandı.

İlçede yaşayan genç bir kız kendi evinde olduğun esnada henüz bilinmeyen bir sebeple babası ile tartıştı. Tartışmanın uzamasıyla birlikte aniden kriz geçiren genç kız kendini 2.katta bulunan evlerinin camından aşağı atmak istedi. Kendini camdan aşağı sarkıtarak intihara teşebbüs eden genç kız yine babası tarafından son anda kurtarıldı.

Kendini atmak istediği camda babasının yakalaması sonucu dakikalar asılı kalan genç kızı gören diğer vatandaşlar ise boşdurmadı ve aşağıda minder açtı.

Yaşanan olayda saniye saniye kamera ile kayıt altına alındı.

İşte o görüntüler ;