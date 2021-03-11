Bursa’da sağanak yağış sonucu iki araç birbirine girdi

’nınilçesinde gün boyu görülen sağanak yağış birçok kazayı da beraberinde getirdi. Kestel’de öğle saatlerinde meydana gelen olayda bir araç kaygan yol üzerinde hakimiyetini kaybederek bariyerlere girdi. Bariyerlere çarpan aracın arkasından gelen diğer araç ise yol kaygan olduğu için zamanında duramadı, önünde kaza yapan araca çarptı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı. Araçlar tanınamaz hale geldi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı aktarıldı.