Bursa'da sağanak yağış alarmı! Meteoroloji uyardı!

Bursa’da hava durumu değişikliği gözlemleniyor. 13 Eylül 2020 tarihinde Bursa’da yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının düşeceği kentte hava sıcaklığının en yüksek 29 derece olacak.
Bulutlu bir havanın beklendiği Bursa’da yağmur yağışı gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürecek. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalara göre etkili bir sağanağın olacağı ilde, il sakinlerinin dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Pazartesi yağış yok
Bursa için saatlik hava durumu tahmini
Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini
Son Güncelleme: 13.09.2020 17:30