Bursa'da sağanak yağış alarmı! Meteoroloji uyardı!

Bursa’da hava durumu değişikliği gözlemleniyor. 13 Eylül 2020 tarihinde Bursa’da yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının düşeceği kentte hava sıcaklığının en yüksek 29 derece olacak.

Bulutlu bir havanın beklendiği Bursa’da yağmur yağışı gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürecek. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalara göre etkili bir sağanağın olacağı ilde, il sakinlerinin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Pazartesi yağış yok

Bursa için saatlik hava durumu tahmini

Bugün itibariyle yağışın etkili olacağı Bursa’da yeni hafta ile birlikte havanın tekrar ısınması bekleniyor. Kentte hafta içi hava sıcaklıkları tekrar 30 derece üstüne çıkacak. Pazartesi ve Salı günleri hava sıcaklığın etkili olması beklenen ilde, hafta sonu sıcaklıkların düşmesi beklenirken, sonrasında yine düşüşlerin yaşanacağı düşünülüyor.

Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini