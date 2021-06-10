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Bursa’da, raylara yatan bir kişi metro hattının durmasına sebep oldu

Elindeki bıçak ile metronun altına yatan bir kişi yarım saat süren ikna çalışmalarının ardından yattığı metronun altından kalkmaya ikna edildi. Raylardan kalkmaya çalıştığı esnada baygınlık geçiren kişi hastaneye kaldırıldı.

10 Haziran 2021 Perşembe 13:28
Bursa’da, raylara yatan bir kişi metro hattının durmasına sebep oldu
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Bursa’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 53 yaşındaki A.D. adlı bir kişi Yıldırım ilçesi Ankara yolu üzerinde bulunan Yüksek İhtisas Metro İstasyonu’na gelerek burada raylara yattı. Şahsın raylara yatması ile metro seferleri durmak zorunda kaldı. Metronun altına yatan kişi, elindeki bıçak ile kendisin müdahalelere bulunmaya çalışanlara direndi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ihbar edilmesi ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uzun süren ikna çalışmaları neticesinde kişi ikna edildi. Raylardan kalkmaya çalışan şahıs bayılarak yere yığılırken ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Polis ve sağlık ekiplerinin intikal ettiği olay yerinde şahıs raylardan çıkartılırken ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrasında metro ulaşımı bir süre dururken yaşanılan olay ile ilgili tahkikat başlatıldı.


Son Güncelleme: 10.06.2021 13:28
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Anahtar Kelimeler:
BursaMetro
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