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Bursa'da pes dedirten hırsızlık! Cami kasasını inanılmaz bir yöntemle soydu

Bursa’da bulunan bir caminin yardım kasasından özel bir aparat ile para çalan hırsız yakayı ele verdi.

19 Aralık 2020 Cumartesi 13:42
Bursa'da pes dedirten hırsızlık! Cami kasasını inanılmaz bir yöntemle soydu
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Bursa’nın Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesinde bulunan Aynalı Hoca Tabip Camiinde meydana gelen hırsızlık olayı görenleri şaşırttı. Öğrenilen bilgilere göre 56 yaşındaki A.A. adlı hırsız pandemi sebebiyle güvenlik önlemleri kapsamında  camilerin boş olmasını fırsata çeviren bir hırsız  girdiği camide  önce etrafı kontrol edip sonrasında camii içerisinde bulunan çelik kasanın yanına geldi. Kasanın dolu olup olmadığını anlamak için cep telefonu ışığıyla kasanın içine bakan hırsız kasada duran paraları görünce cebinden çıkarttığı özel tel aparatla kasanın içerisinde bulunan 20 lirayı alıp gözden kayboldu.

İhbar üzere olay yerine gelen ekipler kameralara takılan hırsızın kimliğini belirleyip şüpheliyi kısa bir sürede yakaladı. Yakalanan hırsız gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan hırsız  Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine teslim edildi.



Son Güncelleme: 19.12.2020 13:42
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Anahtar Kelimeler:
BursaHırsızlık
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