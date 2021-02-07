Bursa’da Osmangazi Ormanı yakınlarında yangın

Osmangazi Ormanı içerisinde yer alan bir baraka akşam saatlerinde alev aldı. Çıkan yangın ormana yakınlığı nedeniyle epeyce paniğe sebep oldu. İki katlı olduğu belirtilen barakada çıkan yangının nedeni henüz saptanamadı.

Etrafta bulunup yangını gören sakinler hemen itfaiye ekiplerine haber verdiler. İtfaiye ekiplerinin uzun çabaları sayesinde barakada çıkan yangın kontrollü bir şekilde söndürüldü. Ormana sıçramasından endişelenen yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saat içerisinde söndürüldü. Yangın söndürüldüğünde tanınamayacak hale gelen baraka dışında hiçbir yerde hasar görülmedi, bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. Yangının sebebi ise hala araştırılıyor.

