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Bursa’da Osmangazi Ormanı yakınlarında yangın

Akşam saatlerinde Bursa’da bir barakada yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını ormana sıçramadan önce söndürmeyi başardı.

07 Şubat 2021 Pazar 06:02
Bursa’da Osmangazi Ormanı yakınlarında yangın
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Osmangazi Ormanı içerisinde yer alan bir baraka akşam saatlerinde alev aldı. Çıkan yangın ormana yakınlığı nedeniyle epeyce paniğe sebep oldu. İki katlı olduğu belirtilen barakada çıkan yangının nedeni henüz saptanamadı.

 

Etrafta bulunup yangını gören sakinler hemen itfaiye ekiplerine haber verdiler. İtfaiye ekiplerinin uzun çabaları sayesinde barakada çıkan yangın kontrollü bir şekilde söndürüldü. Ormana sıçramasından endişelenen yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saat içerisinde söndürüldü. Yangın söndürüldüğünde tanınamayacak hale gelen baraka dışında hiçbir yerde hasar görülmedi, bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. Yangının sebebi ise hala araştırılıyor.



Son Güncelleme: 07.02.2021 06:02
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Anahtar Kelimeler:
BursaYangınOsmangazi Ormanı
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