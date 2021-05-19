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Bursa'da kundaklama olayı! 5 ayrı noktada yangın çıkartıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 farklı yerde istifli keresteler, çöp yığını ve araç lastikleri ateşe verildi. Kundaklama girişimi ekipler tarafından işyerlerine sıçramadan söndürüldü. Polis ekipleri olay ile alakası olan kişileri bulmak için çalışma başlattı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:19
Bursa'da kundaklama olayı! 5 ayrı noktada yangın çıkartıldı
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Bursa’da gece yarısı meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Mahmudiye Mahallesi Avarlar Sokak'ta bir işyerinin önünde bulunan istifli olan keresteler, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Sokak üzerinde birbirine yakın olan 5 ayrı noktada yığın keresteler yakılarak yangın çıkartıldı. Yangını gören küçük çaplı panik yaşadılar. Durumun hemen itfaiyeye haber verilmesiyle yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangınlara müdahale eden ekipler yangını 1 saatte söndürebildi. Yangın sonucunda mobilya fabrikasında küçük çapta hasar oluşurken diğer yangınların işyerlerine sıçraması önlendi.

Aynı zamanlarda Mahmudiye Mahallesi 18. Sokak üzerinde bulunan lastikler ve sokak başındaki çöpler de ateşe verildi. Farklı noktalardaki yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaşanan yangınlar ile polis ekipleri tarafından inceleme başlatılarak yangının çıkış nedenleri araştırılıyor. Ekipler olayın kundaklama olduğunu değerlendirerek şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. 


Son Güncelleme: 19.05.2021 10:19
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Anahtar Kelimeler:
BursaYangın
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