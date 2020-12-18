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Bursa'da kumar oynanan derneğe baskın yapıldı, çatı katına kaçan kumarbazlara polis hayatının dersini verdi

Polisin yaptığı kumar baskının da polis memuru sürünen şahsa “bak kumar adamı ne hale getiriyor” diyerek hayatının dersini verdi. Yapılan baskında 44 bin 10 TL para cezası verildi.

18 Aralık 2020 Cuma 16:33
Bursa'da kumar oynanan derneğe baskın yapıldı, çatı katına kaçan kumarbazlara polis hayatının dersini verdi
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Bursa’da bir denekte kumar oynatıldığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Ekipler olay yerine baskın yaparken, ilginç bir olay yaşandı. Baskın sırasında tavan arasına kaçan kumarbazları ekipler tek tek yakaladı.

Bir şahsın borç almaya geldiğini söylemesi üzerine yer sürünen kişiye polisin “bak işte kumar insanı ne hale getiriyor” şeklindeki ifadesi dikkat çekti.

Nilüfer İlçesi’nin Odunluk Mahallesi’ndeki denekte kumar oynayan kişilere 44 bin TL para cezası verildi. 1’i kadın toplamda 6 kişinin yakalandığı baskında çok sayıda iskambil kağıdı ve kumar pulu ele geçirildi.

Yakalanan kişilere sokağa çıkma yasağına uymadıkları için 3 bin 150 TL para cezası ile toplam 44 bin 100 TL para cezası verildi. Denek yöneticileri hakkında ise kumar oynatmaları nedeniyle adli işlem başlatıldı. Polisten kaçmak için tavan arasında girip sürünen adama polisin kumar insanı ne hale düşürüyor sözleri adete ders niteliğindeydi.

Bursa’da geçtiğimiz günlerde sahte alkol tüketiminden 3 kişi hayatını kaybetmişti. Kumar operasyonun ardından ise akıllara “alkol öldürür, kumar süründürür” sözü geldi.



Son Güncelleme: 18.12.2020 16:33
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PolisBaskınKumarBursa
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