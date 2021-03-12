Bursa’da köprü altında bir sürücü baygın halde bulundu

’nın İnegöl ilçesindenın altında uzun bir süre ilerlemeyen araç dikkat çekti. Yol üzerinde seyahat etmekte olan kişiler arabanın sürücü koltuğunda birinin olduğunu ve kişinin hareket etmediğini fark etti. Durum üzerine vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sürücünün sağlık sorunu henüz saptanamadı. Olay süresince herhangi bir kaza meydana gelmedi. Sürücünün bir süre trafiğe çıkmaması gerektiği ifade edildi.