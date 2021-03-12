İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Bursa’da köprü altında bir sürücü baygın halde bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde uzun bir süre hareket etmeyen araç dikkat çekti. Köprü altında hareket etmeyen aracın içerisinde sürücü baygın bir halde bulundu.

12 Mart 2021 Cuma 14:44
Bursa’da köprü altında bir sürücü baygın halde bulundu
Takip Et:

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Hikmet Şahin köprülü kavşağının altında uzun bir süre ilerlemeyen araç dikkat çekti. Yol üzerinde seyahat etmekte olan kişiler arabanın sürücü koltuğunda birinin olduğunu ve kişinin hareket etmediğini fark etti. Durum üzerine vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sürücünün sağlık sorunu henüz saptanamadı. Olay süresince herhangi bir kaza meydana gelmedi. Sürücünün bir süre trafiğe çıkmaması gerektiği ifade edildi.



Son Güncelleme: 12.03.2021 14:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BursaInegölBaygınlık Geçiren SürücüHikmet Şahin Köprülü Kavşağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A 101 11 Mart Perşembe 2021 aktüel ürünler kataloğu!
A 101 11 Mart Perşembe 2021 aktüel ürünler kataloğu!
HES kodu kredi kartına nasıl tanımlanır? Temassız kredi kartına HES kodu yükleme işlemleri
HES kodu kredi kartına nasıl tanımlanır? Temassız kredi kartına HES kodu yükleme işlemleri
Bim 19 Mart 2021 Aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü ( Ankastre Set, Mini Fırın, Termos, Blender Seti, Boya malzemeleri )
Bim 19 Mart 2021 Aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü ( Ankastre Set, Mini Fırın, Termos, Blender Seti, Boya malzemeleri )
Kontakt veya numaralı lens nedir? Lens nasıl takılır ve çıkarılır? Numaralı ve numarasız lens fiyatları
Kontakt veya numaralı lens nedir? Lens nasıl takılır ve çıkarılır? Numaralı ve numarasız lens fiyatları
Yatakta bulunan lekeler nasıl temizlenir? Yataktaki lekeleri çıkarmak için pratik yöntemler
Yatakta bulunan lekeler nasıl temizlenir? Yataktaki lekeleri çıkarmak için pratik yöntemler
Kabin memuru nedir, ne iş yapar? 2021 Kabin memuru (host-hostes) maaşı ne kadar?
Kabin memuru nedir, ne iş yapar? 2021 Kabin memuru (host-hostes) maaşı ne kadar?

Popüler Haberler

Show TV Çocuktan Al Haberi çocukları kimler?
Survivor 2021 Öykü Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?
13 Mart Memet Özer ile Mutfakta'nın bu haftaki konukları
A 101 11 Mart Perşembe 2021 aktüel ürünler kataloğu!
Ufo filminin oyuncu kadrosu belli oldu!
Ücretsiz Google Play kodları!
HES kodu kredi kartına nasıl tanımlanır? Temassız kredi kartına HES kodu yükleme işlemleri
11 Mart Perşembe tarihinde Gelinim Mutfakta programı birincisi kim? Puan durumu nasıl?
Türk Telekom bedava dakika veren uygulamalar ve kampanyalar 2021
Bim 19 Mart 2021 Aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü ( Ankastre Set, Mini Fırın, Termos, Blender Seti, Boya malzemeleri )
Vergi borcu yapılandırma ve taksitlendirme başvurusu nasıl yapılır? 2020 Vergi borcu yapılandırma ve taksitlendirme işlemleri
Günlük burç yorumları 22 Aralık 2019 Pazar - Astrolojik yıldız falınız size bugün için neler söylüyor?
Şampiyon Dizisinde Tolgahan Sayışman’ın partneri Yıldız Çağrı Atiksoy oldu! Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Hakkında bilgiler
Çalışan anneye 24 ay 100 euro kreş desteği
iddaa uzatmalar dahil mi? Maç uzatmaya giderse kupon yatar mı?
Tüvtürk araç muayene randevusu nasıl alınır? Mart 2021 Tüvtürk araç muayenesinde gerekenler araç gereç ve belgeler
KRT TV sunucusu Ülkü Çoban kimdir? Ülkü Çoban evli mi, kaç yaşındadır?
Hayatın Ritmi sunucusu? Dr. Halit Yerebakan kimdir, nereli yaşı kaç?
TJK 12 Mart 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Ziraat Bankası düşük faizli sera kredisi müjdesi! 2021
Nafaka zammı nasıl hesaplanır? 2021 Nafaka hesaplama tefe tüfe

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.