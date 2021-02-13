Bursa'da kontrolden çıkan TIR eve girdi!

Bir kişinin yaralandığı tır kazası bugün Bursa İnegöl'de yaşandı.

45 yaşındaki Necmettin Durgut'un sürücüsü olduğu tır dorsesiz şekilde yolda yokuş aşağı indiği esnada kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan tır yol kenarında bulunan tek katlı müsakil bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kaza esnasında evde bulunan 19 yaşındaki Ferhat Aslan isimli genç yıkılan duvar sebebiyle yaralandı. Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 personeli yaptıkları ilk müdahaleden sonra Aslan'ı hastaneye kaldırdı.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri ise yıkılan duvarın altın başka kimsenin olup olmadığını kontrol etti.

Meydana gelen kazada çevrede bulunan bir özel araçta zarar gördü. Olay yerine çağırılan çekici ile tır yoldan kaldırıldı ve ekipler kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.