Bursa'da kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı

Saat 14:00’te Orhangazi-Bursa kara yolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı’nda yaşanan kazada, Orhangazi’den Bursa’ya giden Mustafa Türkyılmaz’ın (38) sürdüğü 16 VS 250 plakalı araç, kavşağı yaklaştığı zaman yağmurdan kaynaklı kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Bu sırada aynı yöne doğru giden Cengiz Fidanlı’nın (51) kullandığı 16 JJ 742 plakalı başka bir araç takla atan otomobille çarpıştı. Kaza sırasında takla atan aracın şoförü Mustafa Türkyılmaz’la yanındaki 7 yaşında olan kızı Eylül Türkyılmaz yaralandı. Olay yerine ambulans ile jandarma ekipleri geldi. Yaralanan baba ve kız Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer sürücü Cengiz Fidanlı ise hafif yaralı olduğu için ambulansta tedavi edildi.