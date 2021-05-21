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Bursa'da kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı

Bursa Orhangazi’de yaşanan kazada bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Arkadan gelen başka bir araç ise takla atan araca çarptı. Yaşanan kaza sonucunda 1’i çocuk 3 yaralı olduğu öğrenildi.

21 Mayıs 2021 Cuma 17:41
Bursa'da kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı
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Saat 14:00’te Orhangazi-Bursa kara yolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı’nda yaşanan kazada, Orhangazi’den Bursa’ya giden Mustafa Türkyılmaz’ın (38) sürdüğü 16 VS 250 plakalı araç, kavşağı yaklaştığı zaman yağmurdan kaynaklı kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Bu sırada aynı yöne doğru giden Cengiz Fidanlı’nın (51) kullandığı 16 JJ 742 plakalı başka bir araç takla atan otomobille çarpıştı. Kaza sırasında takla atan aracın şoförü Mustafa Türkyılmaz’la yanındaki 7 yaşında olan kızı Eylül Türkyılmaz yaralandı. Olay yerine ambulans ile jandarma ekipleri geldi. Yaralanan baba ve kız Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer sürücü Cengiz Fidanlı ise hafif yaralı olduğu için ambulansta tedavi edildi.


Son Güncelleme: 21.05.2021 17:41
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Bursada Kontrolden çıkan Araç Takla Attı 3 YaralıBursa Orhangazi
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