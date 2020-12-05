Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden çocuklar siren sesini duyunca dakikalarca duvarda bekledi

Türkiye'de pazartesi günü sabah saat:05.00' e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlması devam ederken Bursa'da yaşanan ilginç anlar kameralara takıldı.

Yıldırım ilçesinde kısıtlamanın devam ettiği saatlerde yaşları 18'den küçük olduğu görülen bir grup çocuk mahallede bulunan bir okulun bahçesinde top oynamaya başladı. Mahalledeki evlerde bulunan bazı vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte okulun olduğu bölgeye polis sevk edildi.

Bölgeye hemen gelen polis sirenleri çalınca çocuklar ne yapacakları şaşırdı ve gizlenmek için okulun arkasında bulunan üzerine tel çekilmiş duvarın üzerine çıktılar. Polisin bölgeden ayrılmasını bekleyen çocuklar tehlikeye aldırış etmedi ve bir süre sonra duvardan aşağı atlarayak gözlerden kayboldular.

Çocukların maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.