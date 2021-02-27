Bursa'da kaza tutanağı tutturmak isteyen adam darp edildi!

Bursa’da Aytekin Ata(34) isimli vatandaş park halindeki aracına çarpan karşı tarafın aracından çıkan 5 kişi tarafındantutmak istediği için darp edildi. Bursa'da Aytekin Ata (34), park halindeki aracına çarpan otomobil sürücüsüne tutanak tutturmak istediği için otomobildeki 5 kişi tarafından darp edildi. Ata hastaneye kaldırılırken polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saat 17.45 saatlerinde gerçekleşen merkez Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi 2. Acar sokakta meydana geldi. Aytekin Ata’nın iddiasına göre evinin penceresinden sokağı izlediği sırada park halindeki otomobiline bir aracın çarptığını gördü. Evinden aşağıya inerek karşı tarafla tartışan Ata, kazayla ilgili tutanak tutturmak istedi. Fakat aracına çarpan karşı taraftaki 5 kişi, Ata’yı darp etmeye başladı. Kanlar içinde kalan Ata, çevredeki vatandaşlardan yardım istediği sırada onu darp eden 5 kişi çarptıkları otomobille olay yerinden kaçtı. Aytekin Ata’nın darp edildiğini gören vatandaşlar olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ata’yı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri tutanak tutturmak istediği için Aytekin Ata isimli vatandaşı darp eden 5 kişi hakkında yakalama çalışmaları başlattı.