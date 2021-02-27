İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
Son Dakika
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel...
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği

Bursa'da kaza tutanağı tutturmak isteyen adam darp edildi!

Bursa merkezde yaşanan olayda park halindeki aracına çarpan kişilere kaza tutanağı tutturmak isteyen Aytekin Ata isimli vatandaş 5 kişi tarafından darp edildi. Polis ekipleri tutanak tutturmak isteyen 5 kişi hakkında yakalama çalışmaları başlattı.

27 Şubat 2021 Cumartesi 19:34
Bursa'da kaza tutanağı tutturmak isteyen adam darp edildi!
Takip Et:

Bursa’da Aytekin Ata(34) isimli vatandaş park halindeki aracına çarpan karşı tarafın aracından çıkan 5 kişi tarafından kaza tutanağı tutmak istediği için darp edildi.  Bursa'da Aytekin Ata (34), park halindeki aracına çarpan otomobil sürücüsüne tutanak tutturmak istediği için otomobildeki 5 kişi tarafından darp edildi. Ata hastaneye kaldırılırken polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saat 17.45 saatlerinde gerçekleşen merkez Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi 2. Acar sokakta meydana geldi. Aytekin Ata’nın iddiasına göre evinin penceresinden sokağı izlediği sırada park halindeki otomobiline bir aracın çarptığını gördü. Evinden aşağıya inerek karşı tarafla tartışan Ata, kazayla ilgili tutanak tutturmak istedi. Fakat aracına çarpan karşı taraftaki 5 kişi, Ata’yı darp etmeye başladı. Kanlar içinde kalan Ata, çevredeki vatandaşlardan yardım istediği sırada onu darp eden 5 kişi çarptıkları otomobille olay yerinden kaçtı. Aytekin Ata’nın darp edildiğini gören vatandaşlar olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ata’yı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri tutanak tutturmak istediği için Aytekin Ata isimli vatandaşı darp eden 5 kişi hakkında yakalama çalışmaları başlattı.

 



Son Güncelleme: 27.02.2021 19:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bursada KazaKaza TutanağıDarp Edilen AdamTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak?
2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak?
A101 BİM aktüel ürünleri kataloğunda neler var? 2-4 Mart tarihlerinde A101 BİM aktüel ürünleri neler? A101 BİM Aktüel ürünler...
A101 BİM aktüel ürünleri kataloğunda neler var? 2-4 Mart tarihlerinde A101 BİM aktüel ürünleri neler? A101 BİM Aktüel ürünler...
Sağlık Bakanlığı kafe ve restoranların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Yerinde karar nedir? Yeni normalleşme süreci nasıl olacak?
Sağlık Bakanlığı kafe ve restoranların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Yerinde karar nedir? Yeni normalleşme süreci nasıl olacak?
Şehirlerarası kısıtlama seyahat izin belgesi nereden alınır? 2021 e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı
Şehirlerarası kısıtlama seyahat izin belgesi nereden alınır? 2021 e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı
2 Mart Salı okullar açılacak mı? Hangi sınıflar eğitime başlayacak?
2 Mart Salı okullar açılacak mı? Hangi sınıflar eğitime başlayacak?
2021 Dini günler ne zaman? Kandil günleri hangi tarihlerde?
2021 Dini günler ne zaman? Kandil günleri hangi tarihlerde?

Popüler Haberler

2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak?
Süper Lig güncel puan durumu ve 5 haftalık fikstür
Bulaşık makinesinin ömrünü uzatacak kullanım ve temizlik ipuçları
Kefaret dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Kefaret devam eder mi?
Yaralı Kalbim 26. bölüm fragmanı 1 Mart 2021 Pazartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
SGK cenaze ve ölüm yardımları hangi durumlarda verilir? 2021 Sgk cenaze ödeneği nasıl alınır?
Malulen emekli olmak için aranan hastalıkların listesi güncellendi! 2021 Hangi hastalar malülen emekli olabilir?
Youtube kanal değerini ne belirler? #yil Youtube kanal satın alırken nelere dikkat etmeli?
Ankara'ya göktaşı mı düştü? 27 Şubat 2021 Ankara'ya Gök taşı düştüğü iddiası
Emekli maaşı yüksek olması için ne yapmalı? 2021 Emekli maaşını yüksek almanın yolları
MEB Öğretmenlik bursu nedir? MEB Öğretmenlik bursu’ndan yararlanmak için hangi bölümleri seçilmeli?
Tuğba Özay Kuaförüm Sensin'de neden yok, neden ayrıldı?
Fortnite Winter Royale 2019 turnuvasında Epic Games, 15 Milyon Dolar değerinde ödül dağıtacak
Saç ekiminde en iyi teknikler nelerdir? Saç Ekimi en yeni yöntemleri
Merkez Bankası Şubat 2020 PPK toplantısı ne zaman yapılacak? Merkez Bankası faizleri indirecek mi?
Fazlası Zarar sunucusu Ezgi Sertel kimdir, nereli, kaç yaşında?
Zatürre aşısı koronadan korur mu?
Eski kimlikle hes kodu nasıl alınır? HES kodu alma yöntemi
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Şubat 2021
Çiftçiye yapılan mazot ve gübre destek ödemeleri başladı! 2021 Tarımsal destek ödemeleri ne kadar oldu?
2021 ÖSYM sınavları hangi tarihte yapılacak? 2021 ÖSYM sınav takvimi ve sınavların başvuru tarihleri açıklandı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.