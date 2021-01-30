Bursa’da kahreden kaza

Üzücü olay akşam saatlerine Bursa İnegöl'de meydana geldi.

Akşam saatlerinde ilçe içinde Onur A.'nın sürücüsü olduğu kamyonet yolda ilerlerken aniden önüne çıkan sürücüsü Cahit Çakmak olan engelli aracına duramayarak çarptı.

Kazanın etksiyle hurdaya dönen engelli aracında bulunan sürücü Cahit Çakmak ve 62 yaşındaki eşi Gülizar Çakmak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu haber etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler kazada ağır yaralanan Çakmak çiftini yapılan ilk müdahaleden sonra acil olarak hastanaye kaldırdı.

BİRİ ÖLDÜ BİRİNİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Tedavilerine yoğun bakımda devam edilen çiftten Gülizar Çakmak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Eşi Cahit Çakmak'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Kamyonet sürücüsü göz altına alınırken, polis ekipleri kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

SABAH