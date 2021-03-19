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Bursa'da itfaiyeyi gören sokağa çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bacadan çıkan yangın mahalleliyi bir anda sokağa döktü. İtfaiye ekipleri yangına zamanında müdahaleye ederek alevlerin daha çok büyümesini engelledi.

19 Mart 2021 Cuma 22:20
Bursa'da itfaiyeyi gören sokağa çıktı
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Bursa’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Bursa’nın Turgutalp Mahallesi Çiğdem Sokak'ta çıkan yangında evin bacasından çıkan alevler bir anda mahalleliyi sokağa döktü. Olayın ihbar edilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi intikal etti. 

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın çıkan evin bulunduğu alana sokakların dar olması nedeniyle ulaşmakta zorluk yaşadı. Güçlükle olay yerine ulaşan ekipler gören mahalle halkı ise hem sokağa hem de balkona koştu. Olayı izlemek isteyen mahalleli sokağa dökülürken ekiplere zor anlar yaşattılar. 

İtfaiye ekipleri yangını büyümeden çok kısa sürede söndürürken sokağa dökülen vatandaşlar ise meraklı gözlerle olan bitenleri izledi. Yaşanan o anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Yangını kontrol altına alan ekipler vatandaşları uzaklaştırarak tedbir aldılar.

 



Son Güncelleme: 19.03.2021 22:20
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Anahtar Kelimeler:
BursaYangın
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