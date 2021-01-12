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Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak! Otomobilinin lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'si çalındı

Bursa'da yaşayan işadamı Osman K. kendi aracının patlayan lastiğini değiştirirken, araçta bulunan 1 milyon 600 bin lirasını çaldırdı. Polis akıl almaz tuzağı gün yüzüne çıkardı.

12 Ocak 2021 Salı 11:44
Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak! Otomobilinin lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'si çalındı
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Akıl almaz hırsızlık olayı dün akşama üzeri saatlerinde Bursa Nilüfer'de yaşandı.

Bursa'da yaşayan ve müteahhit işiyle uğraşan Osman K. daha önceden anlaştığı birisine kendisine ait arsasını 1 milyon 600 bin liraya sattı. Parasını tapuda teslim alan Osman K. 49 yaşındaki arkadaşı C.P ile birlikte kendi araçlarına binip bankaya doğru yola çıktı. Fakat bir süre sonra yolda lastikleri patladı ve durmak zorunda kaldılar.

Osman K. ve yanındaki arkadaşı birlikte aracın lastiğini değiştirdikten sonra yola devam etmek için tekrar araca bindiklerinde paraların içinde bulunduğu çantanın araçta olmadığını fark etti. Yaptığı aramalara rağmen çantasını bulamayan Osman K., polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ÖZEL YAPIM ÇİVİ BATIRILMIŞ

Olaydan şüphelenen ekipler yaptıkları incelemede Osman K'nın aracının lastiğinin özel yapım bir çivi ile patlatıldığını tespit etti. Aracın lastiğinin patladığı bölgede güvenlik kameraları olmadığını belirleyen ekipler, mobeseler üzerinden olayı incelemeye başladı. Kısa süren inceleme sonrasında içerisinde 1,6 milyon bulunan Osman K'nın aracının bir başka araç tarafından devamlı takip edildiği belirlendi.

TAKİP EDEN ARAÇ TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

Polis ekipleri Osman K'nın aracını takip eden aracı kısa bir süre sonra terk edilmiş olarak sanayide buldu. ARaç yakınlarında da yola atılmış bir telefon bulundu. Telefonu incelemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek, yakalamak için çalışma yapıyor.

 



Son Güncelleme: 12.01.2021 11:44
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BursaOsman K.1 Milyon 600 Bin Lirası çalındı
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