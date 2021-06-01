Bursa’da internet kablosu çekerken çatıdan düşen işçi, ağır bir şekilde yaralandı

Bursa’da meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre Muhammed Lezgi Aydın isimli bir işçi, intenet kablosu montajı yapmak için İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Sitesi 24’üncü Sokak'ta bulunan bir mobilya fabrikasının çatısına çıktı. Çatıda kablo ile uğraşırken bir anda dengesini kaybeden 22 yaşındaki işçi, 6 metre yüksekte bulunan çatıdan aşağı beton zemine düştü.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yaşanılan korkunç kazayı gören vatandaşlar ve bölgede bulunan diğer işçiler olayı hemen 112 Acil Yardıma haber verdiler.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır bir şekilde yaralanan işçiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Genç işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

