Bursa'da hasta yakınları dehşet saçmıştı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Sağlık çalışanlarına şiddetin ardı arkası kesilmezken sonra olarak Bursa'da parkta yaralanan bir kişi kaldırılığı hastanede doktor, hemşire ve çalışanlara saldırmıştı. Dehşet veren görüntüler gün yüzüne bugün çıktı.

Hastanedeki dehşet olay 17 Ocak pazar günü Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

Parkta eskiden husumetli olduğu bir kişi ile tartışma sonucu kavgada yaralanan Tamer Ü. isimli şahıs olay yerine gelen 112 sağlık persoenli tarafından hastaneye kaldırıldı. Acil serviste yarasına pansuman yapılan ve tedavi altına alınan Tamer Ü. bir anda yanıdaki doktor ve hemşirelere küfür etmeye başladı.

Tedavi eden doktorlar Tamer Ü'nün bu davranışına rağmen pansuman yapmayı sürdürdü ve Tamer Ü. bu sefer kendisi ile ilgilenen doktor ve hemşirelere saldırmaya başladı.

ÜÇ ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Çıkan arbedeyi gören özel güvenlik görevlileri Tamer Ü.'yü dışarı çıkardı. Ancak bu esnada hastane bahçesinde bulunan Tamer Ü.'nün yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı ve olaylar büyüdü. Araya polisler girerek çıkan kavgayı bastırdı.

Polis ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle grup dağılırken, Tamer Ü. ile birlikte yakınları İ.S. ve A.S. gözaltına alındı.Polis tarafından karakola götürülen 3 kişi daha sonra mahkemeye sevk edildi.

SAĞLIK PERSONELİNE SALDIRAN KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti ise Tamer Ü'nün tutuklanmasına karar verirken diğer 2 saldırganı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Tamer Ü. ve yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırdığı anlar, hastane bahçesindeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, grubun özel güvenlik görevlilerine saldırdığı, bazı saldırganların dubalarla vurduğu ve polis ile güvenlik görevlilerinin saldırganlara müdahale ettiği anlar yer aldı.