Bursa'da frenleri tutmayan kamyonet çocuk parkına girdi!

Bursa'nın İznik ilçesinde H.B.E (54) yönetimindeki bir kamyonet frenleri tutmadığı için kaza geçirdi. Edinilen bilgilere göre, inşaat malzemesi yüklü olduğun görülen kamyonet, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı arıza yaptığı ve frenlerinin tutmadığı öğrenildi.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet o sırada yol kenarında olan çocuk parkına girdi. Çevrede bulunan vatandaşlar kazayı hemen 112 Acil Yardın Hattı'na bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyonet sürücüsü H.B.E. ve yanındaki E.Ö. isimli yolculunun yaralandığını belirlediler.

Yaralılar ambulansa alınarak İznik Devlet Hastanesine kaldırılırken, o sırada parkta kimsenin olmamasının olası bir faciayı önlediği öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin bir tahkikat başlattı.