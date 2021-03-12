Bursa'da feci kaza! TIR önüne geleni biçti,Ölü ve yaralılar var

3 kişinin can verdiği, 21 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Bursa Kestel ilçesinde meydana geldi.

Gelen son dakika haberine göre Bursa Kestel'de seyir halinde olan yüklü bir tır rampa aşağıya indiği esnada freni patladı. Rampa aşağıya doğru kontrolsüz olarak inen tır önüne gelen 20 araca biçti.

3 KİŞİ CAN VERDİ

Son gelen haberlere göre araçların içinde sıkışan 3 vatandaş feci şekilde can verirken, 9 kişi ağır olmak üzere 21 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

OLAY YERİNDE KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda ambulans , jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede kaza sonrası araçları çekme işlemleri devam ediyor.