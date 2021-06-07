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Bursa'da feci kaza! Ters yöne girdi, hayatından oldu: 1 ölü 3 yaralı

Bursa Mustafakemalpaşa'da yaşanan feci trafik kazasında, ters yöne giren bir sürücü , karşı yönden gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi can verirken, 3 kişi yaralandı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 20:13
Bursa'da feci kaza! Ters yöne girdi, hayatından oldu: 1 ölü 3 yaralı
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Bir kişinin can verdiği, 3 kişinin yaralandığı feci trafik kazası öğlen saatlerinde Bursa Mustafakemalpaşa'da yaşandı.

İlçede yaşanan feci kazada, 79 yaşındaki  Kazım Aydın 'ın sürücüsü olduğu otomobil yolda seyir halindeyken Polis Hatıra Ormanı önünde Bursa’dan geliş yönüne tersten girdi ve hareket etmeye devam etti.

Bu esnada karşı yönden gelen sürücüsünün H.K olduğu otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerinde kurtarma ekipleri ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede ters yöne girip kazaya sebep olan aracın sürücüsü Kazım Aydın'ın hayatını kaybettiğini, araçlarda bulunan 3 kişinin ise yaralandığını belirledi.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.


Son Güncelleme: 07.06.2021 20:13
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Anahtar Kelimeler:
BursaKaza
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