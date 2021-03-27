Bursa'da feci kaza! Kamyona çarpan araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

1 kişinin can verdiği, 2 kişinin ağır yaralandığı feci kaza Bursa İZmir karayolunda meydana geldi..

Gelen bilgilere göre 28 yaşındaki Bilal Albaş'ın sürücüsü olduğu içerisinde 3 kişinin bulunduğu araç Bursa İzmir karayolunda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Karayolunda savrulan araç aynı yönde ilerleyen 37 yaşındaki E.B'nin sürücüsü olduğu süt toplama kamyonuna arkasından çarptı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazada araç sürücüs Albaş ve yanında yolcu olarak bulunan Pnar İ. ve Mehmet K. hurdaya dönen araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle olay yerine 112 sağlık personeli , polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerin uzun uğraşları sonucu araç içinde sıkışanlar kurtarıldı. 112 personelinin yapmış olduğu ilk incelemede sürücüs Albaş'ın hayatını kaybettiği, diğer 2 yolcunun ise ağır yaralandığı tespit edildi.

Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kamyon şoförü E.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kullanılamaz hale gelen hafif ticari aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.