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Bursa'da feci kaza! Doğum gününde acı son!

Bursa'da yoldan çıkan bir araç metronun alt geçidinde bulunan merdivenlere düşmesi sonucu bir kaza meydana geldi. Kazada hayatını kaybeden Davut Can Duman (21) isimli gencin doğum günü olduğu olduğu öğrenildi.

08 Aralık 2021 Çarşamba 12:07
Bursa'da feci kaza! Doğum gününde acı son!
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde A.O. (21) idaresindeki 16 ATY 83 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerleri aşan araç  önce kaldırımda bulunan ağaca, daha sonra da aydınlatma direğine çarptı ve Metro İstasyonu'nun alt geçit merdivenlerine düştü. 

Çevrede bulunanlar kazayı hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri desteğe gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla araç içinde sıkışan  H. E. E. (20), S.D. (20) ve 21 yaşındaki Davut Can Duman'ı sıkıştıkları yerden çıkardı.  

Yaralı olarak çıkarılan H. E. E. (20) ve S.D. (20) ambulanslara alınarak en yakın hastaneye kaldırılırken,  Davut Can Duman'ın kaza sırasında hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Davut Can Duman'ın doğum günü olduğu ve arkadaşları ile birlikte doğum günü kutlamasından döndüğü öğrenildi.

Hastanede tedavisi yapılan sürücü A.O. polis tarafından gözaltına alınırken, doğum gününde hayatını kaybeden Davut Can Duman'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Son Güncelleme: 08.12.2021 12:07
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Anahtar Kelimeler:
BursaDavut Can DumanMetro Alt GeçidiKaza
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