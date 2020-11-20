Bursa'da feci kaza! 22 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti! Olayı gören ağabey kriz geçirdi

22 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği feci trafik kazası bugün Bursa Orhangazi ilçesinde meydana geldi.

Bilal Turan isimli gencin kullandığı araç Orhangazi İznik karayolunda İznik istikametindeyken karşı yönden gelen 58 yaşındaki Mahmut Önder'in kullandığı yüklü tır ile çarpıştı. Tıra çarpan araç çarpışmanın etkisiyle karayolunda savruldu ve başka bir araca çarparak hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşların aramasıyla olay yerine polis, arama ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede hurdaya dönen aracın sürücü olan 22 yaşındaki Bilal Turan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.Diğer araçtaki yaralılar ise yapılan ilk müdahaleden sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Bilal Turan’ın cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardındani Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Bilal Turan’ın ağabeyi Yunus Turan gördüğü manzara karşısında kriz geçirdi ve gözyaşlarına boğuldu.

Polis ekipleri kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.