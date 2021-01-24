Bursa'da el işçiliği ile üretilen tespihler Arap şeyhlerinin gözdesi oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 8 yıl önce berberlik mesleğini bırakarak tespih üretim işine başlayan Mustafa Eyrikaya isimli bir el işçiliği ile özel tesbihler yapmaya başladı.

Yapılan bu özel tasarım tesbihlerin Suudi Arabistan'da kraliyet ailesinin ilgisini çekmesiyle Arap şeyhleri tanesine 25 bin lira ile 70 bin lira arasında ücret ödeyerek bu tesbihlerden satın alıyor.

Dünyanın bir çok ülkesinden Türkiye'ye gelen koleksiyonerlere de satış yapan Mustafa Eyrikaya, tespih üretimine önce kukalardan özel tasarımlar yarattığını ve bunları da tespihe işleyerek yaptığını belirterek, özel tasarımlarını en çok Arap Şeyhlerinin tercih ettiğini söyledi.

Tesbihlerin üzerinde pahalı yakutlar, zümrüt ile safir taşları olduğunu ve fiyatlarını da 25 ile 70 bin arasında değiştiğini söyleyen tespih ustası Eyrikaya, tespihleri özellikle kuka ağaçlarından yaptıklarını ve tamamının el yapımı olduğunu belirterek tesbihlerde genellikle yakut, zümrüt ve safir taşları ile süslediğini ifade etti.

Bir tespihin ortaya çıkmasının 15 gün ile 1 ay arasında değiştiğini söyleyen Mustafa Eyrikaya, çok zor bir işi olduğunu da sözlerine ekledi.