Bursa'da dehşet yangın! Gözyüzü alevlere teslim oldu

Öğle saatlerinde Bursa merkez İlçe Osmangazi İstanbul yolu üzerindeki bir lastik dükkânında başlayan yangın yan taraflardaki dükkânlara da sıçrayınca her yeri alevler sardı. İlk belirlemede lastikçi dükkânının üst katında bulunan kullanılmayan lastiklerin alev almasıyla başlayan yangın yan dükkân olan tabelacı dükkânı ve yedek parça dükkânına sıçradı.

Alevlerin bir anda gökyüzünü kaplaması esnafta büyük korkuya sebep olurken olay yerine hemen ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri intikal etti.

Müdahale ile hemen kontrol altına alınan yangın söndürülürken, lastik parçalarının yanmasıyla ilçenin birçok farklı noktasından görülen dumanlar gökyüzünün siyaha boyanmasına neden oldu. Olay yerine 112 acil yardım ekipleri de intikal etti.

Yaşanan yangından dolayı Bursa - İstanbul yolu üzerinde uzun müddet trafik oluşurken polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

