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Bursa'da çiftlikte çıkan yangında 15 büyükbaş hayvan telef oldu

Bursa'da gece saatlerinde Nilüfer İlçesinde bulunan bir çiftlikte nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında 15 büyükbaş hayvan kurtarılamayarak telef olurken, 50'nin üzerinde hayvan ise kurtarılmayı başardı.

17 Aralık 2020 Perşembe 17:29
Bursa'da çiftlikte çıkan yangında 15 büyükbaş hayvan telef oldu
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Bursa Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesinde bulunan Kayapalı Kardeşler Çiftliğinde meydana gelen yangında alınan bilgilere göre ne şekilde çıktığı bilinmeyen alevler, samanlıktan başlayarak tüm çiftliğe yayıldı. ilk olarak samanlığı sardı. Samanların kısa sürede tutuşmasıyla büyüyen alevler, ahırda bulunan hayvanları tehdit ederken ahırlardaki hayvanlar, çiftlik sahibi ve çalışanları tarafından dışarı çıkartıldı. Ancak tüm uğraşlara rağmen 15 büyükbaş hayvan yanarak telef olurken 50'nin üzerinde hayvan ise canlı olarak kurtarıldı.

Yaşanan yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelirken 112 Acil Servis ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. Ekiplerin uğraşları ile alevler kısa sürede kontrol altına alındı. 

Çıkan yangında son anda ayvanlarını kurtaran çiftlik sahibi gözyaşlarını tutamazken hayvanların telef olmaması için çalışanlar büyük uğraş verdi.

Yaşanan olay ile ilgili inceleme başlatıldı.



Son Güncelleme: 17.12.2020 17:29
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Anahtar Kelimeler:
BursaYangın
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